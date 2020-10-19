雄獅集團養餐飲小金雞 總營收目標10億元

旅行社龍頭雄獅集團 (2731-TW) 宣示今年起快速轉型為生活產業集團後，餐飲事業展店腳步加快，今 (19) 日起開出第一家美食街新型態店「gonnaEXPRESS」，加上既有的 3 家「gonna 共樂遊」，估全年餐飲營收可達 1.2 億元，年增逾 20%，雄獅 gonna 共樂遊副總經理陳斯重表示，目標未來 gonna 將以三種型態店達 5 年全台 30 家，屆時總營收可望上看 10 億元。

雄獅自 2017 年投資餐飲事業欣食旅，首次跨足餐飲，於台北內湖成立首間 gonna 共樂遊後，以風行於歐美和澳洲的快速慢食 (slow fast food) 概念於市場大受歡迎，目前全台共有 3 家店點，包括內湖店、台北仁愛概念店，南港店，即使今年以來新冠疫情衝擊市況，陳斯重透露，5 月以來隨著餐飲市場快速反彈，gonna 共樂遊仍逆勢成長，甚至 5 月起已轉獲利。

而此次選在台北忠孝 SOGO 百貨開設第 1 家美食街專櫃據點 gonna EXPRESS，陳斯重指出，主要是藉此擴大布局外帶、外送市場，gonnaEXPRESS 未來將持續在美食街、車站等機能性高人流區域開店，平均客單價設在 300 元左右，預估單店每月營業額可達約 240 萬元。

而 gonna 共樂遊設定為獨立街邊的品牌，主要將開在辦公、住宅商圈 ，平均客單價約 400 元，以目前營運來看，平均每月營業額約 300-500 萬元。

陳斯重表示，未來將以 gonna 系列在百貨商場開出獨立餐廳，而正式品牌名尚未決定，客單價定在 500 元以上。

陳斯重進一步說明，3 月起已在總部成立中央廚房以因應展店計畫，初期開店以台北市為主，目前也觀察竹北和台中市場開設大店，為符合不同市場需求，後續還有很多產品調整空間。

另外，陳斯重也指出，既有的光一咖啡僅 1 家店，後續將瞄準觀光景點的懷舊老建築，發展結合在地的文青咖啡館。