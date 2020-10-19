宜特Q3純益季增逾1成 前三季EPS 2.45元續寫3年同期高

半導體驗證分析廠宜特 (3289-TW) 今 (19) 日公告第三季自結財報，稅後純益 0.85 億元，季增 12.7%、年增 443%，每股純益 0.9 元；前三季稅後純益 2.29 億元，每股純益 2.45 元，較去年同期轉虧為盈，也寫下近 3 年同期最佳。

宜特第三季營收 7.69 億元，季增 1.3%、年減 19.2%；毛利率 28%，季減 0.3 個百分點、年增 6.5 個百分點；營益率 8.2 個百分點，季增 0.7 個百分點、年增 8 個百分點；稅後純益 0.85 億元，季增 12.7%、年增 443%，每股純益 0.9 元。

宜特前三季營收 22.72 億元，年增 26%、毛利率 28.7%，年增 12.1 個百分點、營益率 8.9%，較去年同期負轉正，稅後純益 2.29 億元，每股純益 2.45 元，較去年同期虧轉盈。

宜特表示，第三季及前三季獲利成長動能主要來自先進製程、先進封裝，以及 5G 研發開案驗證分析的貢獻。

宜特認為，隨著晶圓代工朝摩爾定律製程微縮、挺進異質整合先進封裝，IC 設計廠在 5G 晶片研發開案需求的著力，消費型品牌大廠及其供應鏈的晶片研發開案量持續， 帶動 RA、FA、MA 等驗證分析需求，可望持續貢獻穩定營收獲利。

此外，宜特有線訊號測試實驗室近期也透過 Simplay Labs 稽核，正式獲得 HDMI 協會授權為 UHS Program 的官方認證實驗室 (ATC)，可協助驗證傳輸線 (Cable)，從預測試、驗證測試，研發技術諮詢等，逐步完成 HDMI 2.1 超高速傳輸線認證。