9月人民幣存款續減至逾6年半新低 法人、個人戶態度轉不同調

台灣央行今 (19) 日公布 9 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 為人民幣 2351.22 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續減 7.58 億元，減幅 0.32%，仍創 6 年 8 個月以來新低，央行指出，儘管 9 月人民幣存款仍下滑、但減幅不大，減少原因主要是支付貨款，但也直言，「個人戶的確繼續撤」，反觀市場對人民幣仍看升，法人則先將資金停泊在原地。

央行指出，9 月個人戶存款合計減少約 1.1 億元，統計前三季個人戶已減少約 6 億多元。

不過，央行也提到，由於市場對人民幣持續看升，且目前人民幣利率比起其他國際貨幣相對高，在資金去路有限下，法人會選擇報酬率相對好的幣別，因此，國內壽險業收回資金後，並未積極轉向其他幣別。

據統計，9 月人民幣計價基金新成立 4 檔，淨申購 2.7 億元，一共募集 2.12 億元，多數投資人均為法人。

央行進一步說明，9 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月減 1.9 億元至 2065.53 億元，月減 0.09%，國際金融業務分行 (OBU) 也續減 5.68 億元至 285.69 億元，月減 1.95%。

9 月 DBU 和 OBU 均減少，不過，因發行可轉讓定存單 4 億人民幣，看起來減少不多，而個人戶和法人戶同步減少定存，加計 4 億元定存單後，定存仍減少 3.65 億元，僅活存增加 1.75 億元。

央行進一步說明 DBU 減少原因為，三角貿易貨款支付金額相對大，雖有保險業收回國外投資，使存款餘額增加，但兩者增減之間，DBU 餘額仍減少；而 OBU 減少主因是廠商支付三角貿易，加上廠商資金調度，使活存減少所致。

另一方面，9 月 DBU 匯款總額較上月增加 76.66 億元至 827.26 億元，月增 10.21%，OBU 匯款總額 471.72 億元，月增 60.12 億元，增幅 14.61%，兩者匯款增加均因電子業匯出三角貿易貨款、壽險業收回國外投資，而整體匯款總額 1298.98 億元，月增 136.78 億元，增幅 11.77%

人民幣利率方面，央行公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率分別是，1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為日盛銀 1.8%，6 個月為日盛銀 1.9%、9 個月為合庫銀 1.45%，而 1 年期是合庫銀的 1.45%，均與 8 月底相同。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 2.1%、3 個月期 2.3%、6 個月期 2.5%、9 個月期 2.52%、1 年到期 2.53%，均與 8 月底變化不大。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 6717 億元 (8 月底)，高於新加坡 1210 億元 (第一季底) 和南韓 112 億元 (8 月底)。