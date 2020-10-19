大車隊Q3無現金支付大增35% 北市逾6成居冠

大車隊 (2640-TW) 今 (19) 日發布台灣大車隊 2020 年第三季乘車大數據黃皮書，乘客使用無現金支付比例大增 35%，反映新冠肺炎疫情驅使乘客大幅降低現金交易，其中，台北市乘車使用無信金支付高達 61%，大幅領先各縣市，而使用無現金交易的乘客平均車資約高出 52 元。

隨著今年新冠肺炎疫情爆發，台灣大車隊觀察全台無現金交易乘車趟次比例，從年初至今已大增 35%，顯示疫情催化國內無現金交通生活發展，讓不少搭車族因此建立零接觸付款的使用習慣。

大車隊統計，比較無現金交易乘車趟次比例，以北台灣最高，其後依序為中台灣、東台灣和南台灣，又已台北市占 61% 大幅領先各縣市，科技大廠座落的新竹縣市也高達 47%，台中市同樣表現不俗占 45%，其他六都則各占 30- 40% 之間不等。

大車隊進一步觀察用戶行為，每 2 位會員中就有 1 位使用無現金方式支付車資，而使用無現金交易者，平均車資較現金交易高出 52 元，顯示當車資金額較高時，大部分乘客會思考如何運用刷卡或綁定信用卡交易，以賺取刷卡回饋。

另一方面，大車隊觀察企業用戶搭車行為，以台北市為例，中小企業使用簽單的比例大幅成長近 30%，顯示近期中小型企業為簡化行政報帳流程，已紛紛導入企業簽單服務。

台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示，在無線金支付的趨勢下，將持續數位創新服務發展，對外服務 M 化轉型、對內流程 E 化佈局，除了提供 App 叫車，並廣納所有支付工具便利乘客支付，同時透過數據分析，持續創造更便捷的移動體驗服務。