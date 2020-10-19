美、亞股後市不淡 中長期佈局是時候

雖然美國總統川普染疫一度讓全球股市緊張，但川普在迅速治療後隨即重返競選活動，並對下一輪的刺激方案態度轉向支持後，激勵美股擺脫九月份的弱勢格局，一路震盪走揚，指數逼近前波新高。「鉅亨買基金」認為，美國最新公布的經濟數據仍顯示經濟持續好轉，加上資金行情延續，以及額外的振興經濟措施，美股後市仍不看淡，全球股市亦將同步受到激勵，但總統大選的高度不確定性仍是第四季最大的變數，預期盤勢仍會出現較大幅度的波動，建議投資人可趁震盪之際，擇優進行中長線佈局。

至於如何擇優佈局？今年受到疫情的嚴重衝擊，全球無論股債都出現極大的波動，不過，歷經這一波上沖下洗，仍有不少基金表現相當突出。根據晨星截至今年 9 月底的數據統計，各類型基金當中名列第一且各天期都保持正報酬表現的基金仍有十餘檔，其中，表現最亮眼的仍屬美國市場，其次是亞洲地區。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，美國為全球經濟的領頭羊，雖然當地仍受到疫情的威脅，但從近幾個月的經濟數據來看，已逐漸恢復到疫情惡化前的水準，目前美國經濟仍持續好轉當中。至於市場擔憂美國經濟數據轉佳可能只是曇花一現，張榮仁認為從過往景氣週期來看，美國經濟再次陷入衰退機率不高。觀察二戰後美國經濟出現衰退的主要兩大因素為升息及融資問題，以目前聯準會的利率政策來看，至少至 2023 年底前都將保持低利政策；至於融資部份，目前聯準會各項緊急融通機制的額度為 2.62 兆美元，截至 9 月中使用金額只有 866 億美元，這些緊急融通機制可購買的資產，幾乎所有企業融資工具都包含其中，加上聯準會可人為降低企業融資成本，能用低利率借到錢，企業難以大量倒閉，經濟自然難以再次衰退。

至於亞洲地區後市，張榮仁指出，從經濟的角度來看，無論是從貨幣穩定性或財務體質狀況，亞洲新興國家的表現相對來得強健。另外，以往當美元指數轉弱時，新興市場股市表現會優於美國股市，但美元指數從 3 月走弱以來，新興市場股市表現仍落後美國股市，未來有追上機會，建議投資人可以財務體質穩健的亞洲新興市場進行佈局。

目前市場持續觀望美國總統大選動態，以及新一輪財政刺激法案何時通過，高度不確定性仍會使股市出現較大的震盪，不過股市仍在良性輪漲的軌道上。張榮仁表示，受惠於長期低利環境，全球股市可望持續吸引資金流入，投資人不妨以定期定額長線佈局股票基金；至於想單筆進場的投資人，建議可採股債同時配置方式，以降低投資部位的波動。