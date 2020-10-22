可成傳與特斯拉合作多款新案 將以獨家供應方式進行

可成 (2474-TW) 自宣布淡出蘋果手機訂單後就積極轉型，市場傳，可成與電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 的合作狀況持續正向，除了既有供應影音產品外觀件外，雙方也正開發多款內裝的新案，且特斯拉看上可成整合能力，合作方式更是朝獨家供應方向進行，可成營運轉型電動車先打響第一炮。

可成不評論單一客戶事宜，公司僅強調，車用是公司聚焦轉型的領域，目前主要合作的客戶，是非中系能源車品牌大廠，且可成過往的客戶合作經驗上，客戶都是各行業領頭廠，市場解讀與特斯拉加深合作關係的機會大。

可成去年底宣布跨入車用領域，今年第二季開始正式出貨，主要提供美系電動車用內裝影音系統的外觀件，也是目前與該客戶合作並正式量產的唯一產品，但由於可成是首次切入，因此仍是眾多供應商之一。

不過，市場近期傳出，可成在材料、技術、量產速度、生產規模等各方面表現優異，獲特斯拉青睞，雙方近期已陸續開發多款新案，產品從先前合作的金屬材質，跨入到複合式材質，合作方向更朝由可成獨家供應的方向進行，未來可成將切入該客戶更多車款。

可成先前為因應跨入車用市場，大幅增加台灣生產基地的人力，據今年年報顯示，2018 年台灣員工僅 4129 人，不過 2019 年大幅攀升至 4975 人，增幅 20%，展現可成積極轉型的決心。

可成內部也訂下目標，預計未來三至五年內，車用營收比重將達高個位數至雙位數，且產品生命週期長達六至八年，量產後的營收貢獻，可有效抵銷初期投入的營運成本，也可緩解過往每年因應手機改朝換代所投入的大量資源，讓公司運作上更具效率。

法人也認為，車用產品生產週期穩定，也能減緩過往消費性電子產品淡旺季效應過於顯著的影響，全年稼動率將更為穩定，有助獲利提升。