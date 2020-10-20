〈國泰金經濟調查〉27.8%民眾想將現金、定存轉入股市

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 10 月國民經濟信心調查結果，台股風險偏好指數已經連 6 個月上升，有 27.8% 民眾想將現金、定存轉入股市投資。

國泰金指出，國發會最新公布的 8 月景氣對策信號由黃藍燈轉佳為綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，本月景氣現況指數則連 6 月改善至 12.3，調查期間歐美疫情逐步緩解，使得景氣展望指數微幅從 9 月的 3.1 上升至 10 月的 9.4 ；民眾薪資上漲預期指數也比 9 月的 - 3.3 走高至 - 2.4 ，連 6 月上揚。此外，大額消費意願指數上揚轉為正數至 3.4 ，遠高於 9 月還是負值的 - 0.3，顯示景氣持續復甦令民眾大額消費意願提升。

主計總處估計 2020 年經濟成長 1.56%，通貨膨脹率 - 0.19%，依據國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值為 1.5%，有 83% 的民眾認為經濟成長率會達到 1% 以上；民眾對於 2020 年平均通膨預期值為 0.74%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則為 68%。

此外，調查期間歐美疫情與美中緊張情勢暫時趨緩，也使得台股跟隨主要國家股市高檔震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數比起 9 月的 - 3.8 微幅上揚至 - 3.1，風險偏好指數則從上月的 6.7 小幅上升至 7.6，有 27.8% 民眾想將現金、定存轉入股市投資。