台積電尾盤急挫 台股驚險守住5日線 跌45點收12862點

美國新刺激法案恐再度難產，拖累美股全面收黑，亞股今 (20) 日表現偏空，台股受到進入高檔壓力區、台指期明 (21) 日結算，權值股偏弱等因素影響，由傳產及中小型股接棒撐盤，台積電終場前遭遇賣壓跌逾 1%，但加權指數仍驚險守住 5 日線支撐，下跌 45.97 點，收在 12862.37 點，成交值縮至 1466.82 億元。

觀察主要權值股表現，蘋概三王呈弱勢盤整，台積電終場前出現賣壓，跌幅擴大至 1.4%，收最低價 451 元；鴻海及大立光則在平盤附近遊走，終場雙雙收小漲。傳產相對抗跌，包括南亞、台塑、統一、中鋼等皆守在盤上。

高速傳輸介面晶片廠祥碩主要客戶訂單穩健，獲美系外資看好重申加碼評等，帶動股價亮燈漲停，收在 1655 元，同時帶動 IC 設計族群走揚，力旺翻紅漲近半根停板，聯詠、創意、盛群、聯陽、鈺創、揚智等漲勢也不俗。

此外，英特爾將把 NAND 事業賣給韓廠 SK 海力士，市場預期此項合併案可望為台廠帶來利多，南亞科、旺宏、華邦電、群聯、威剛、創見等股價均逆勢上漲。不過，記憶體封測廠力成恐受到影響，股價跌逾 3%。

櫃買指數今天表現較集中市場強勁，主要由生技族群領軍，軒郁以 96.9 元掛牌上櫃，蜜月行情亮眼，股價大漲 24.8%；易威、天良同步亮燈漲停；保瑞、台生材、生華科、豪展、杏國等均在盤面上表現。口罩股恆大、康那香、南六也有 1-4% 的漲幅。