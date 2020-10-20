〈美股盤前要聞〉樂觀者仍看好刺激法案可達共識 道瓊期貨盤前上漲

美股期貨週二 (20 日) 盤前走高，時間逼近民主黨眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 設定的最後期限，投資人仍寄望有進展。

1. 相信刺激法案可達成共識，美股期貨上漲

美股期貨週二盤前上漲，道瓊期貨上漲 0.7%，標普 500 期貨及那斯達克 100 期貨各漲約 0.8%。

佩洛西發言人 Drew Hammill 週二表示，佩洛西與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一下午的電話會議後，雙方分歧繼續減少，將力求在週二前達成共識，以利選前推出刺激法案。

但兩黨並未暗示達成共識，佩洛西再次提出，雙方對如何調配資金的原則存在分歧，而川普也再一次指責佩洛西為了取得競選優勢，而不願達成協議。

2. 高盛傳已與美國司法部就 1MDB 醜聞達成協議

知情人士透露，高盛集團已經與美國司法部達成了期待已久的協議，將就高盛在馬來西亞 1MDB 醜聞中發揮的作用，支付超過 20 億美元罰金，協議可能在幾天內公布。

據指出，協議將讓母公司避免在美國的刑事定罪。這項協議是國際行動的一部分，向司法部支付的款項，與高盛先前的準備金和分析師的估計大致相符。

美國司法部就高盛為 1MDB 投資基金籌資的行為展開多年的調查和磋商，預計將在美國總統大選前幾週宣布的這項協議，將會消除高盛股價的不確定性。

3. 疫情在歐洲轉趨嚴重

雖然歐洲多國推出防疫措施，進行零星的經濟封鎖，但未能防堵第二波疫情，預計未來還可能推出更多封鎖措施。

德國總理梅克爾仍在與各州協議防疫措施，部分州撤回原先的防疫規定。一些措施則面臨法律挑戰，例如上週當地法院駁回了柏林市政府強迫餐廳和酒吧，在晚上 11 點至凌晨 6 點之間關閉的嘗試。

法國當局選擇了在局部範圍的封鎖措施，在包括巴黎及其郊區在內的九個主要城市中實行了宵禁。

4.Moderna 執行長預計 11 月進行大型臨床試驗

據《華爾街日報》報導，生技公司 Moderna(MRNA-US) 執行長 Stéphane Bancel 稱，如果其 Covid-19 疫苗的一項大型臨床試驗在 11 月份，取得了積極的中期結果，那麼美國政府可能在 12 月授權緊急使用。

相關新聞不僅讓 Moderna 盤前上漲，代表郵輪及航空的 Carnival Corp. 與 American Airlines 均上漲逾 2%。

5. 美國大選辯論修改規則

美國總統辯論委員會 (Commission on Presidential Debates) 週一晚間表示，在週四川普和拜登最後一場電視辯論的部分時段，輪到其中一人發言時，另一人的麥克風將被靜音。

在最後一場辯論中，在 6 個時長各 15 分鐘的辯論環節，候選人可分別發表兩分鐘的開場白，期間將不受干擾和影響。委員會在一份聲明中稱，在剩餘的「公開討論」時段，兩位候選人的麥克風都將被打開。