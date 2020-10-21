盤前財經大事搶先讀2020年10月21日

今日操盤前瞻

除權息：新洲、遠雄

股臨會：大同

法說會：聯德控股 - KY、巨大、新保

〈記憶體整併潮〉為英特爾 NAND 代工後段封測 力成接單恐有壓

SK 海力士今 (20) 日宣布將買下英特爾 NAND Flash 與 SSD 事業，記憶體封測廠力成 (6239-TW) 做為英特爾主要後段封測廠，市場認為，海力士收購完畢後，封測產能轉自製的可能性大增，影響力成接單。閱讀全文...

《中國好聲音》投資人也違法買大同？金管會不予置評

大同股臨會將於明 (21) 日登場，在此前夕驚爆出《中國好聲音》投資人也插足大同違法投資案，對此，金管會表示，若有發現陸資違法，就會依法處裡，對於假設情境或市場傳聞不予置評。閱讀全文...

開第一槍！美國司法部正式向 Google 提起反壟斷訴訟

歷經長達一年多的調查後，美國司法部週二 (20 日) 正式向科技巨頭 Google(GOOGL-US) 提起反壟斷訴訟，為近二十幾年來最重大的反壟斷訴訟。閱讀全文...

〈電商備戰雙 11〉阿里巴巴首發「雙」概念 拚跨境過半包裹配送快 2 倍

阿里巴巴集團控股 (BABA-US) 今 (20) 日宣布正式啟動 2020 天貓雙 11 全球狂歡季，今年史無前例的由「單」變「雙」，為消費者帶來雙重時段。閱讀全文...

南華早報：國泰航空將裁員 6000 人 並終結旗下品牌港龍航空

《南華早報》報導，為度過疫情難關，香港國泰航空 (0293-HK) 計劃裁員 6,000 人，旗下品牌國泰港龍航空也將結束營運。閱讀全文...



