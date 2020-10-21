美零售庫存處低檔 Q4貨櫃航商運量、運價有望居高不下

在貨櫃海運市場需求暢旺下，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 近來陸續啟動和調櫃和造櫃計畫，而陽明、萬海也陸續有新船下水陸續投入亞洲和南美航線增添營收動能，考量缺櫃問題持續，加上目前美國零售商庫存處低檔水位，預期第四季貨櫃運價將維持高檔，呈現淡季不淡的熱市。

據海運諮詢機構 Alphaliner 指出，貨櫃航運閒置運能比率已自 5 月高點 11.6%，驟降至目前 1.8%。

觀察最新公布 8 月美國零售商庫存存貨銷售比下降至 1.23，庫存水位位於歷史低緣，而截至 10 月 16 日上海航交所最新報價，美西線達每 FEU 3841 美元，年增 180%，美東線每 FEU 4619 美元，年增幅也高達 95%，美國線漲幅最劇烈，反映進入第四季後，貨主拉貨力道不減，可望支撐貨量維持高檔。

過往在第三季拉貨潮過後，通常 11 月起貨櫃航運需求將逐漸緩和，不過，由於目前歐美疫情仍持續蔓延，帶動居家辦公需求成長，因此即便中國十一長假已結束後近 2 周，市場運價平均年增近 40% 後仍高居不下。

在供不應求的市況下，加上油價維持低檔，法人樂觀看待貨櫃三雄第三季和第四季的獲利展望，而進入 2021 年後，據 Alphaliner 9 月預測，貨櫃航運供需年增率分別為 3.0%、5.6%，呈現需求大於供給狀態，供需長期呈健康結構應無虞。