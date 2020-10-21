〈金融科技升級〉每月破百萬人用行動銀行 中信推以LINE、臉書轉帳

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行積極擴展數位金融業務，行動銀行 Home Bank APP 客戶數現已突破 360 萬人，其中，透過 Home Bank 轉帳比例逐漸增加，每月透過該 APP 轉帳的客戶數逾百萬人，有鑑於此為優化客戶體驗，Home Bank APP 推出新功能，客戶透過 LINE、臉書等社群軟體，無需知悉對方銀行帳號，即可輕鬆完成轉帳，收款方亦可自行選擇轉入的銀行帳戶。

中國信託銀行指出，使用 Home Bank APP 轉帳比例逐漸增加，今年 8 月已占全通路（含臨櫃、ATM 與數位通路）74%，每月透過該 APP 轉帳之客戶數逾 120 萬人、筆數高達 700 萬筆，另有近 150 萬名客戶設定以指紋或臉部辨識，做為轉帳、繳費與換匯交易驗證。

看好此龐大需求，Home Bank APP「方便轉」的新功能，只要設定轉出帳號、金額及取款碼，透過 LINE、Facebook 等社群軟體，提供付款連結及取款碼，由收款方點選連結並自行選擇轉入的銀行帳戶，即可完成轉帳，過程無需知道對方銀行帳號。

除了轉帳，此新功能也考慮到收款方的便利性，當公司聚餐、多人團購而有收款需求時，Home Bank APP 亦串接社群軟體提供收款功能，客戶可於 Home Bank APP 設定多位收款對象與金額，以社群軟體發送連結通知對方付款，更貼心的是，社群收款功能還提供自動對帳及收款提醒服務，方便客戶追蹤收款進度。

此外，針對中國信託銀行信用卡卡友，Home Bank APP 另推出「信用卡附加權益查詢」功能，包含國際機場接送、貴賓室與國際機場停車優惠、道路救援服務等附加權益。