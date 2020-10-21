〈國際光電展〉低軌道衛星服務年底試行 2025年可望商轉

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (21) 日首次展示液晶平板衛星天線，執行副總丁景隆指出，目前雙邊合作仍以 GEO(同步軌道衛星) 為主，但隨著 SpaceX 星鏈計畫預計年底試行 LEO(低軌道衛型) 服務，將推動衛星產業發展，市場也看好 2025 年 LEO 服務可望商轉，並延伸至一般車用、民生應用。

丁景隆表示，群創 5 年前就開始與 Kymeta 接洽，發展衛星通訊服務設備，目前全球衛星通訊接受器分為傳統拋物型天線、平板天線，其中，平板天線又可再細分為相位陣列平板天線、液晶平板陣列，後者就應用群創在 TFT-LCD 製造優勢，將舊世代產線微調進行生產使用。

據了解，群創與 Kymeta 推出的液晶平板衛星天線今年已開始小量出貨，應用則鎖定在急難救災車、飛機上，丁景隆指出，目前量產產品為直徑 70 公分的液晶平板衛星，預計接下將再推出直徑 80 公分等各尺寸應用，長期目標則是將應用導入船舶、一般車用、農耕、離岸風電設備上。

丁景隆進一步指出，目前液晶平板衛星天線仍以接收同步軌道衛星訊號為主，但隨著 SPACEX 旗下衛星通訊計畫 Starlink、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 都相繼投入低軌道衛星建置，年底低軌道衛星服務可望開始進行小區域測試，預期將掀起一波衛星通訊革命。

台灣方面，據了解，行政院明年也將推行 Beyond 5G 低軌通訊衛星計畫，初步規劃投資 27 億元，在 2021-2025 年，由國家太空中心、工研院合作研發衛星設備，並攜手台廠打造地面衛星接收設備，協助為衛星通訊產業發展。