〈仁寶展望〉擴大布局東南亞 不排除在越南外設立新據點

代工大廠仁寶 (2324-TW) 智慧型裝置事業群執行副總彭聖華今 (21) 日表示，貿易戰影響全球供應鏈布局，且非短期就會結束，仁寶陸續將部分受影響產品移往越南進行生產，但面對近年勞工人力、土地、水電等不斷上漲的問題，仁寶不排除在其他東南亞地區設立據點。

彭聖華表示，貿易戰衝擊影響下，部分智慧裝置等產品受加徵關稅影響，但每家供應商有不同做法，仁寶已配合客戶啟動相關布局計劃。

彭聖華進一步指出，仁寶目前在東南亞僅在越南設有基地，隨著其他廠商陸續搶進越南設廠，面對逐步高漲的勞力需求、土地、水電，公司不排除在越南以外的東南亞國家，再設立新生產據點。

供應鏈調整布局方面，彭聖華認為，不論美國總統大選結果如何，貿易戰影響並非短期就會結束，廠商仍面臨全球化布局挑戰，以現階段來看，廠商在印度投資蓬勃，越南、菲律賓則屬於起步，印尼則多為傳統產業。

營運方面，彭聖華表示，下半年訂單狀況不錯，零組件吃緊狀況也都在可控範圍內，看好非個人電腦產品會有顯著成長，加上客戶新品陸續推出，估第 4 季進入產業傳統旺季，將再優於第 3 季，對明年訂單也保持樂觀看待。