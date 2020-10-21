〈仁寶展望〉策略結盟思科 搶攻5G企業專網商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (21) 日宣布策略結盟思科 (CSCO-US)，提供 5G 企業網路解決方案，瞄準企業專網市場，智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示，與思科策略聯盟，將有助仁寶擴大與全球系統整合夥伴合作，藉此搶進全球 5G 智慧服務市場。

彭聖華表示，隨著全球 5G 陸續開台，智慧應用服務需求也持續增加，仁寶 2018 年起就投入 5G 模組研發，近年也推出 5G 智慧應用解決方案，包含 5G RAN 產品、通訊模組、無線網路分享器、VR、MR 等智慧穿戴裝置等產品，布局 5G 企業專網。

彭聖華進一步指出，5G 專網應用上包含核心網路、小基站、行動邊緣計算、智慧聯網裝置等，而思科擁有核心網絡，仁寶則有小基站、智慧聯網裝置服務可提供，透過這次雙邊合作，仁寶將成為思科 5G 生態系中的一員。

觀察思科近年 5G 生態系布局，2018 年起就協助日本樂天引進開放架構系統實現 5G 電信服務，除應用思科核心網路外，也採用台廠雲達伺服器、中磊 (5388-TW)5G 小基站等，日前更與經濟部工業局在桃園打造全台首座 5G 開放網路檢測平台，攜手台廠布局 5G 開放市場。

另一方面，仁寶今年首次參展 2020 台北國際電子產業科技展，也展示多項 5G 智慧產品，包含小基站、智慧穿戴裝置等，鎖定智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、智慧家居及影音娛樂等五大領域應用。