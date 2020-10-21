〈美股盤前要聞〉美股期貨缺乏方向 Snap盤前漲逾20%

市場對於美國將通過新一輪紓困法案轉向樂觀，美股隔晚上升，道瓊漲 113 點。然不確定性再度增加，而美股期貨今日 (21 日) 盤前先升後跌。

1. 不確定刺激法案可否達成共識 美股期貨轉跌

儘管市場對美國將通過新一輪刺激方案轉向樂觀，但週三開盤略微疲軟。道瓊期貨跌 0.16%，標普 500 期貨跌 0.13%，斯達克 100 期貨跌 0.1%。

佩洛西發言人 Drew Hammill 在週二表示，佩洛西與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一下午的電話會議後，雙方分歧繼續減少，將力求在週二前達成共識，以利選前推出刺激法案。但是，許多參議院共和黨人仍然反對白宮提出的規模 1.88 兆美元的救濟方案，以及佩洛西所提出的 2.2 兆美元刺激計畫。

知情人士表示，參議院共和黨領袖麥康奈爾警告白宮不要在選舉之前達成刺激協議，他暗示眾議院議長佩洛西沒有真誠的與財政部長穆欽進行談判，若達成協議還可能會破壞參院下週確認對巴雷特大法官提名的計劃。

2. 全球淨增訂閱戶遜於預期 Netflix 盤前股價下滑

Netflix (NFLX-US) 盤後公布今年第三季財報，雖然營收高於預期，但 EPS 和全球付費用戶淨增加人數均遜於分析師預期，該股在週三盤前交易中下跌 5.98%，至 494 美元。

Netflix 第三季 EPS 為 1.74 美元，低於預期的 2.14 美元。營收則年增 22.7% 至 64.4 億美元，高於預期的 63.8 億美元。國際付費訂閱淨新增人數為 220 萬人，遠低於預期的 357 萬人。該公司也預期第四季將增加 600 萬付費淨訂戶，低於預期的 654 萬人。

Netflix 在致股東的信中表示，訂閱戶成長放緩是預料中的事，因為去年同期全球新增訂閱人數達 680 萬人，今年則面臨全球新冠疫情大流行。

3. 美司法部控告谷歌非法壟斷

美國司法部正式對谷歌 (GOOGL-US) 提起反壟斷訴訟，指控其扼殺競爭並傷害消費者，這是 1990 年代微軟陷反壟斷風暴後的最重大訴訟。

谷歌因 Chrome 以 66% 的市占率領先網路瀏覽器市場，而被美國政府開刀提告。

國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 點評，如果美國政府強迫 Google 分拆，母公司 Alphabet 股東將是贏家。

Jim Cramer 稱：「Google 將準備法律團隊一起提起訴訟，目前還不清楚政府是否會要求 Google 進行分拆，倘若司法部走上這條路，那麼他們只是一個偉大的投資銀行家。我一遍又一遍地說，他們應該拆分這家公司，打破局面並創造價值。這是司法部將 Alphabet 從買入變為強力買入的過程。」

母公司 Alphabet 盤前股價上漲 0.45%。

4.Snap 財報大勝預期 盤前股價飆升

Snap(SNAP-US) 第三季 EPS、營收和用戶成長都優於市場預期，該公司股價在盤前交易中一路飆升， 上漲 23.13% 至 35.03 美元。

Snap 第三季調整後 EPS 為 1 美分，高於預期的虧損 5 美分。營收達到 6.79 億美元，高於預期的 5.559 億美元。球每日活躍用戶 (DAUs) 達到 2.49 億，高於預期的 2.4412 億。每名用戶平均收入 (ARPU) 為 2.73 美元，高於預期的 2.27 美元。

Snap 商務長 Jeremi Gorman 表示，第三季財報顯示，品牌廣告業務開始復甦，直效廣告 (direct-response，DR) 業務則展現韌性。Gorman 也表示：「許多品牌轉而尋找和自己公司價值相符的平台，讓我們有機會和這些業主與廣告公司即時合作，確保現有及新進的合作夥伴了解我們產品和公司價值」。她透露，公司銷售團隊曾和高層討論公司的品牌定位和隱私原則。

5. 新冠肺炎疫情持續升溫

報導指出，過去一週，全美有 27 州的每日新增病例數皆上升 10% 以上，佛羅里達州連續 6 天每日新增 2,000 人以上病例，並有 42 州的住院人數上升 5%。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長高列博預測，美國的疫情大約會在一週左右「迅速升溫」。他表示：「這將會是一個艱難的秋冬，我們似乎比歐洲落後 2 至 3 周，因此距離看到病例數激增迅的時間還有約一週。」

根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 全球疫情統計，全球感染人數已接近 4100 萬人，美國已經有超過 821 萬人確診新冠肺炎，也超過 22 萬死亡病例。