盤前財經大事搶先讀2020年10月22日

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台灣 9 月失業率

美國總統候選人辯論會

法說會：豐興、華擎、力成、特昇 - KY

股臨會：宣德

除權息：健信、裕國

彭博：華為等多家陸企遊說政府 阻擋輝達收購安謀案

繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 擬收購安謀 (Arm) 案，遭到中國包括華為在內的科技公司，向中國國家市場監督管理總局表達強烈疑慮，可能因此影響這起規模高達 400 億美元的半導體收購案。閱讀全文...

宏碁筆電、周邊新品齊發 Q4 營運添動能

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 昨 (21) 日舉辦全球線上發表會，推出一系列消費、商用、電競、創作者筆電及周邊產品，更攜手高通 (QCOM-US) 推出首款搭載 Snapdragon 7c 運算平台的可翻轉筆電 Acer Chromebook Spin 513。閱讀全文...

迅得半導體設備營收比重今年將倍增達近 20% 明年上看 3 成

TPCA 展昨 (21) 日揭幕，半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 總經理王年清指出，今年以來迅得半導體設備接單都超越去年同期，預估全年來自半導體設備營收占比將近 20%。閱讀全文...

仁寶策略結盟思科 搶攻 5G 企業專網商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 昨 (21) 日宣布策略結盟思科 (CSCO-US)，提供 5G 企業網路解決方案，瞄準企業專網市場。閱讀全文...

大同股臨會完成改選 10/23 起恢復一般交易

百年老店大同 (2371-TW) 確定變天改由市場派主導，喧騰一時經營權之爭宣告落幕，證交所傍晚宣布，大同股票將自 23 日起恢復一般交易，擺脫全額交割股行列。閱讀全文...