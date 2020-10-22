電信業排除華為設備 愛立信5G接案量增

瑞典通訊設備大廠愛立信 (Ericsson) 於 21 日 (週三) 表示，截至 9 月底止，該公司的 5G 商用契約已達到 112 件。由於歐洲電信業者設備採購接連排除中國華為，讓愛立信的契約件數較 6 月底時增加 13 件。

愛立信供應核心系統和基地台等設備給電信業者。即使目前肺炎疫情擴大，接單量仍持續增加。

根據該公司於同 (21) 日發表 2020 年 Q3 財報，當期營收年增 1% 至 575 億瑞典克朗 (約 66 億美元)。淨利報 54 億瑞典克朗 (約 6 億美元)，較去年同期 62 億瑞典克朗 (約 7 億美元) 虧損，出現大幅改善。

英國於 7 月 決定在 5G 設備排除華為，原本使用華為設備的電信業者們，有必要改用愛立信或芬蘭諾基亞 (Nokia) 等廠商的通訊設備。愛立信於 9 月，就陸續和西班牙的電信龍頭「西班牙電信」(Telefonica) 等業者簽下 5G 設備的商用契約。

在成長中的中國市場，愛立信也成功將 5G 設備賣給當地的 3 家大型業者，推升業績。然而愛立信在中國市場的前景發展還難以預測。由於瑞典政府在 20 日的時候決定排除華為設備，這也引起華為方面反彈。

如果與中國之間的關係惡化，未來愛立信在中國的相關業務也恐怕會受到影響。