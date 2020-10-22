〈台股盤中〉個股零星點火 量縮有撐優於主要亞股

在美國新刺激法案談判持續進行下，市場觀望氣氛濃厚，不僅美股陷入震盪壓回，包括日韓股和陸港股均同步走弱，跌幅在 0.5-1% 左右，不過，台股指數今 (22) 日以下跌 22.28 點開出後，跌點並未擴大，盤中更一度翻紅，加上櫃買指數也力守紅盤，顯示台股在亞股中表現相對有撐，預估成交值縮至不到 1500 億元。

市場關注今日登場的最後一場美國總統辯論會，法人解讀，儘管二位候選人民調差距雖大，仍需注意川普於選前出招，再加上新刺激法案於選前達成共識的前景不明，使市場陷入震盪觀望。

從 50 大權值股來看，盤中多數維持盤上，其中，緯穎強勢大漲半根停板，聯電續漲近 3%，可成、遠東新、和泰車、統一超、亞泥、聯發科、廣達和豐泰漲 0.5-1% 左右，僅 10 檔左右遭壓在盤下，瑞昱、華碩和中租 - KY 跌逾 1%，矽力 - KY、台達電和和碩等跌 0.5% 左右。

若從族群來看，以電腦板卡相關廠商表現相對整齊，映泰、撼訊漲逾半根停板，青雲漲近 4%，麗臺也漲逾 1.5%。

今日盤面上主要是個股零星表現，陸海一度攻上漲停板，美隆電盤中強拉大漲逾 7%，雍智科技、興能高、映泰、世禾均漲逾半根停板。

而優群、麗清、九暘、大田、愛地雅、麗正、尚立、訊映、大同等漲逾 3%。

法人認為，美國財長與眾議院議長協商，尚未見到決定性突破可在選前通過，使市場追價意願低迷，不過，本周起美股科技股財報開始起跑，可望對市場帶來正面消息。

元大投顧進一步指出，近來台股多方雖積極挑戰 13000 點大關，但還是難以衝破，意味著利用選前指數衝高在高檔調節的法人並非少數，而外資近期在台股的操作方向性不明，預料美大選前，行情仍會十分膠著。