旭化成半導體廠起火超過40小時 受災情況不明

日本旭化成 (3407-JP) 集團旗下生產半導體的旭化成 Microsystem，於日本時間 20 日 (週二) 下午 4:45 左右發生火災。根據工廠所在的日本宮崎縣地方報紙《宮崎日日新聞》的最新報導，截至 22 日 (週四) 上午 9 點，火勢仍未撲滅。當地的消防單外持續救火。

旭化成 Microsystem 工廠大火，發生在日本宮崎縣延岡市的延岡製造所。根據日本媒體報導，由於該工廠的部分樓層發生火警，生產作業也已經停止。

旭化成股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

目前在延岡製造所，有生產音響及家電產品等所使用的大型積體電路 (LSI)，也是該公司唯一生產 LSI 的工廠，但有一部份委外生產。

旭化成表示，目前還在評估火警對業績的影響。

根據《宮崎日日新聞》的最新消息，在 22 日的清晨 2 點左右，工廠 5 樓的屋頂及牆壁崩塌起火，消防隊也動員雲梯車及化學車來進行灌救。

同 (22) 日的清晨 5 點半左右，火勢變小。清晨 7 點半時，只有在屋頂崩落的部分冒出黑煙。

先前由於有消防隊員表示皮膚感到刺痛，在 21 日上午 6 點左右救火行動也一度喊停。同 (21) 日下午 2 點左右，又再度展開滅火。

在這次火災，有居民向當局表示出現頭痛等不適症狀。不過根據旭化成說法，該處工廠並沒有存放危險物質。