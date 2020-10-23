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最新PIMCO長期展望：擾亂因素升級

PIMCO（品浩）
最新PIMCO長期展望：擾亂因素升級。(圖/業者提供)
最新PIMCO長期展望：擾亂因素升級。(圖/業者提供)
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PIMCO品浩固定資產長期展望論壇總經趨勢抗通膨公債房貸抵押證券風險溢酬復甦前景

PIMCO（品浩）於近來舉辦一年一度「2020 年長期展望論壇」，將全球 PIMCO 投資專家及由柏南克 (Ben Bernake) 主持的全球諮詢委員會（GAB）齊聚一堂。在年度的長期展望論壇中，我們聚焦於未來 3 至 5 年的經濟前景，讓我們在配置投資組合上，掌握全球經濟結構性變化及趨勢帶來的投資機會。我們曾邀請諾貝爾經濟學獎得主、決策官員、投資人、與歷史學家，從多元的角度為 PIMCO 帶來真知灼見。

此次 PIMCO 更邀請到重量級嘉賓 – 包含前英格蘭銀行總裁與前加拿大央行行長、現為聯合國氣候行動暨金融特使馬克 ‧ 卡尼 (Mark Carney)，與前歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 參加本次論壇，共同探討並預估未來 3 至 5 年的重要總經趨勢和議題。本次論壇中所探討議題之精華，集結在 PIMCO 最新發布的《2020 年長期展望》。

在新冠肺炎疫情爆發之前，我們便已預期各種長期破壞性趨勢－中國崛起、民粹主義、科技革新、與氣候變遷風險－將造就嚴峻的投資環境。隨後，疫情爆發並加劇各種擾亂因素的影響，使得投資人面對更加艱難的挑戰。

在最新發布的 PIMCO 長期展望當中，我們強調投資人必須準備好因應各種破壞性趨勢，主動掌握隨著市場波動而浮現的投資機會。以下為長期展望的重點摘要。

四大長期擾亂因素

放眼各種潛在的破壞性趨勢，PIMCO 認為從過去一路延續至今的四個擾亂因素，包括中國崛起、民粹主義、氣候變遷風險、與科技革新，在未來可能會產生更加顯著的長期影響。

經濟展望

我們預期隨著全球走出新冠肺炎疫情引發的經濟衰退，未來幾年全球將維持高於長期趨勢的經濟成長率。儘管如此，論壇的與會者擔心「經濟傷痕」恐拖累經濟產出的成長表現，且我們認為這樣的擔憂不無道理。

在 PIMCO，我們認為以下 3 大要素可能會對長期生產力的成長表現帶來壓力：

  • 失業率長期居高不下，勞工的技能可能退步
  • 不確定性攀升可能長期壓抑企業投資活動
  • 在大量財政與貨幣政策的支持下，形成越來越多「僵屍企業」

此外，防疫成果以及財政對策的積極程度將決定經濟表現是否符合預期。歐洲正陸續推出經濟刺激措施，而美國 11 月總統大選結果出爐後，後續推出的財政刺激規模與種類將更加明朗化。

無論是短期或長期而言，全球經濟環境都將身處困境，加上各種擾亂因素可能會一再觸發金融市場震盪，因此 PIMCO 預期未來 3 到 5 年，多數已開發國家的政策利率將維持在低檔，甚至進一步下降。

在 PIMCO，我們認為負利率政策是各國央行的最後手段，且負利率環境延續越久，副作用也將越顯著。儘管如此，由於債券殖利率已來到低點，甚至出現負利率，一旦經濟活動再度受到負面衝擊，將有更多央行實行負利率政策，或是讓現有的負利率降得更低，進一步擴大收購各種金融資產。

投資啟示

在 PIMCO，我們預估近期內通膨升溫的機率微乎其微，但是長期而言投資人仍可運用美國抗通膨公債、殖利率曲線配置策略、房地產、甚至原物料等投資工具，以防範通膨升溫的風險。

信用市場的投資機會

信用利差接近歷史低點，目前的信用市場不適合被動式投資工具，但是仍可藉由主動選債創造投資價值。

在 PIMCO，我們認為美國機構房貸抵押證券，可為投資組合提供相對穩定且具防禦性的收益來源。此外，美國非機構房貸抵押證券與美國及全球資產擔保債券，普遍擁有較高的資本順位，可在市場風險提高時提供較佳的下檔保護。

私募信貸與私募房地產投資策略擁有具吸引力的報酬潛力，其中包括低流動性產生的風險溢酬，適合能夠長期投入資本並能承受私募市場高度投資風險的投資人。

各地區潛藏的投資機會

倘若歐元區能夠維持目前較穩定的大環境－甚或是延續過去「走一步、退兩步」趨勢，我們認為主動式投資人將可從中發掘良好的投資機會。

在疫情的肆虐下，亞洲持續展現較佳的穩定性，因此我們在 PIMCO 認為亞洲具備良好的投資機會，有利於主動式投資人從中篩選公司債投資機會。此外，新興市場的報酬潛力普遍優於已開發國家，且新興市場貨幣的投資評價反映具吸引力的報酬前景，但是同樣也可能受到來自當地或全球各種擾亂因素的威脅。

展望後疫情時代的全球週期性復甦前景，在 PIMCO，我們預期短期內美元有進一步走貶的機會。儘管如此，長期而言，由於各種破壞性趨勢將不斷帶來衝擊，全球資金將反覆湧入美元避風港。

結語

過去 10 年，央行總能一再戰勝來自總經環境的挑戰，導致投資人養成「壞消息就是好消息」的心態。然而，展望未來 3 到 5 年，我們認為若總經環境出現壞消息，對於風險性資產而言恐將是不折不扣的壞消息。

未來，我們可能面臨更加嚴峻的投資環境，經濟與市場波動性皆可能攀升，因此我們必須加強保護資本，並避免資本損失的風險。PIMCO 認為，未來的投資環境必須仰賴有耐心、全球性、且靈活的投資策略，盡可能運用各種投資工具，在各個市場掌握具吸引力的風險調整後投資機會。

延伸閱讀 >> 長期展望: 擾亂因素升級

本篇作者：
費約信（Joachim Fels）先生為 PIMCO 董事總經理與全球經濟顧問。
波以斯（Andrew Balls）先生為 PIMCO 的全球固定收益投資長。
艾達信（Daniel Ivascyn）先生為 PIMCO 集團投資長暨董事總經理。

PIMCO 全球諮詢委員會（GAB）目前由七位享譽全球的經濟及政治專家所組成，持續為 PIMCO 投資團隊提供全球經濟、政治和策略性發展等方面的寶貴意見。該委員會成員包括：
• 前聯準會主席 伯南克（Ben Bernanke）
• 前白宮幕僚長 博爾頓 （Joshua Bolten）
• 英國前首相及前財政部長 白高敦（Gordon Brown）
• 聯合國氣候行動與金融特使、前英格蘭銀行總裁與前加拿大央行行長 馬克 ‧ 卡尼 (Mark Carney)
• 新加坡政府投資公司（GIC）前任集團投資長 黃國松（Ng Kok Song）
• 前美國國務院政策規劃總監 斯勞特（Anne-Marie Slaughter）
• 前歐洲央行總裁 特里謝（Jean-Claude Trichet）

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