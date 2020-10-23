最新PIMCO長期展望：擾亂因素升級

PIMCO（品浩）於近來舉辦一年一度「2020 年長期展望論壇」，將全球 PIMCO 投資專家及由柏南克 (Ben Bernake) 主持的全球諮詢委員會（GAB）齊聚一堂。在年度的長期展望論壇中，我們聚焦於未來 3 至 5 年的經濟前景，讓我們在配置投資組合上，掌握全球經濟結構性變化及趨勢帶來的投資機會。我們曾邀請諾貝爾經濟學獎得主、決策官員、投資人、與歷史學家，從多元的角度為 PIMCO 帶來真知灼見。

此次 PIMCO 更邀請到重量級嘉賓 – 包含前英格蘭銀行總裁與前加拿大央行行長、現為聯合國氣候行動暨金融特使馬克 ‧ 卡尼 (Mark Carney)，與前歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 參加本次論壇，共同探討並預估未來 3 至 5 年的重要總經趨勢和議題。本次論壇中所探討議題之精華，集結在 PIMCO 最新發布的《2020 年長期展望》。

在新冠肺炎疫情爆發之前，我們便已預期各種長期破壞性趨勢－中國崛起、民粹主義、科技革新、與氣候變遷風險－將造就嚴峻的投資環境。隨後，疫情爆發並加劇各種擾亂因素的影響，使得投資人面對更加艱難的挑戰。

在最新發布的 PIMCO 長期展望當中，我們強調投資人必須準備好因應各種破壞性趨勢，主動掌握隨著市場波動而浮現的投資機會。以下為長期展望的重點摘要。

四大長期擾亂因素

放眼各種潛在的破壞性趨勢，PIMCO 認為從過去一路延續至今的四個擾亂因素，包括中國崛起、民粹主義、氣候變遷風險、與科技革新，在未來可能會產生更加顯著的長期影響。

經濟展望

我們預期隨著全球走出新冠肺炎疫情引發的經濟衰退，未來幾年全球將維持高於長期趨勢的經濟成長率。儘管如此，論壇的與會者擔心「經濟傷痕」恐拖累經濟產出的成長表現，且我們認為這樣的擔憂不無道理。

在 PIMCO，我們認為以下 3 大要素可能會對長期生產力的成長表現帶來壓力：

失業率長期居高不下，勞工的技能可能退步

不確定性攀升可能長期壓抑企業投資活動

在大量財政與貨幣政策的支持下，形成越來越多「僵屍企業」

此外，防疫成果以及財政對策的積極程度將決定經濟表現是否符合預期。歐洲正陸續推出經濟刺激措施，而美國 11 月總統大選結果出爐後，後續推出的財政刺激規模與種類將更加明朗化。

無論是短期或長期而言，全球經濟環境都將身處困境，加上各種擾亂因素可能會一再觸發金融市場震盪，因此 PIMCO 預期未來 3 到 5 年，多數已開發國家的政策利率將維持在低檔，甚至進一步下降。

在 PIMCO，我們認為負利率政策是各國央行的最後手段，且負利率環境延續越久，副作用也將越顯著。儘管如此，由於債券殖利率已來到低點，甚至出現負利率，一旦經濟活動再度受到負面衝擊，將有更多央行實行負利率政策，或是讓現有的負利率降得更低，進一步擴大收購各種金融資產。

投資啟示

在 PIMCO，我們預估近期內通膨升溫的機率微乎其微，但是長期而言投資人仍可運用美國抗通膨公債、殖利率曲線配置策略、房地產、甚至原物料等投資工具，以防範通膨升溫的風險。

信用市場的投資機會

信用利差接近歷史低點，目前的信用市場不適合被動式投資工具，但是仍可藉由主動選債創造投資價值。

在 PIMCO，我們認為美國機構房貸抵押證券，可為投資組合提供相對穩定且具防禦性的收益來源。此外，美國非機構房貸抵押證券與美國及全球資產擔保債券，普遍擁有較高的資本順位，可在市場風險提高時提供較佳的下檔保護。

私募信貸與私募房地產投資策略擁有具吸引力的報酬潛力，其中包括低流動性產生的風險溢酬，適合能夠長期投入資本並能承受私募市場高度投資風險的投資人。

各地區潛藏的投資機會

倘若歐元區能夠維持目前較穩定的大環境－甚或是延續過去「走一步、退兩步」趨勢，我們認為主動式投資人將可從中發掘良好的投資機會。

在疫情的肆虐下，亞洲持續展現較佳的穩定性，因此我們在 PIMCO 認為亞洲具備良好的投資機會，有利於主動式投資人從中篩選公司債投資機會。此外，新興市場的報酬潛力普遍優於已開發國家，且新興市場貨幣的投資評價反映具吸引力的報酬前景，但是同樣也可能受到來自當地或全球各種擾亂因素的威脅。

展望後疫情時代的全球週期性復甦前景，在 PIMCO，我們預期短期內美元有進一步走貶的機會。儘管如此，長期而言，由於各種破壞性趨勢將不斷帶來衝擊，全球資金將反覆湧入美元避風港。

結語

過去 10 年，央行總能一再戰勝來自總經環境的挑戰，導致投資人養成「壞消息就是好消息」的心態。然而，展望未來 3 到 5 年，我們認為若總經環境出現壞消息，對於風險性資產而言恐將是不折不扣的壞消息。

未來，我們可能面臨更加嚴峻的投資環境，經濟與市場波動性皆可能攀升，因此我們必須加強保護資本，並避免資本損失的風險。PIMCO 認為，未來的投資環境必須仰賴有耐心、全球性、且靈活的投資策略，盡可能運用各種投資工具，在各個市場掌握具吸引力的風險調整後投資機會。

延伸閱讀 >> 長期展望: 擾亂因素升級

本篇作者：

費約信（Joachim Fels）先生為 PIMCO 董事總經理與全球經濟顧問。

波以斯（Andrew Balls）先生為 PIMCO 的全球固定收益投資長。

艾達信（Daniel Ivascyn）先生為 PIMCO 集團投資長暨董事總經理。



PIMCO 全球諮詢委員會（GAB）目前由七位享譽全球的經濟及政治專家所組成，持續為 PIMCO 投資團隊提供全球經濟、政治和策略性發展等方面的寶貴意見。該委員會成員包括：

• 前聯準會主席 伯南克（Ben Bernanke）

• 前白宮幕僚長 博爾頓 （Joshua Bolten）

• 英國前首相及前財政部長 白高敦（Gordon Brown）

• 聯合國氣候行動與金融特使、前英格蘭銀行總裁與前加拿大央行行長 馬克 ‧ 卡尼 (Mark Carney)

• 新加坡政府投資公司（GIC）前任集團投資長 黃國松（Ng Kok Song）

• 前美國國務院政策規劃總監 斯勞特（Anne-Marie Slaughter）

• 前歐洲央行總裁 特里謝（Jean-Claude Trichet）