永豐全台首推外籍移工信用卡 串聯70萬名移工消費生態圈

永豐今 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (22) 日推出全台灣首張外籍移工專屬信用卡－「永豐銀行 SEA 鈦金商務悠遊卡」。永豐銀行表示，全台灣約 70 萬名移工，以往移工在台灣只能以現金消費，為落實普惠金融，永豐銀行量身打造「SEA 鈦金商務悠遊卡」，為移工串連起消費生活圈。

永豐銀行表示，外籍移工在台工作年限最長可至 14 年，台灣已成為他們的第二個故鄉，為提供移工更便捷的在地金融服務，「SEA 鈦金商務悠遊卡」除了一般刷卡消費回饋，更提供日常必需的電信費刷卡優惠以及交通票卡功能等，提升金融服務的便利性。

落實普惠金融 致力移工金融服務

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，來台工作的外籍移工人數眾多、分布全台，各地都有因應其日常需求形成的商圈，每逢休假日往往可見大批移工聚集，商圈內包括購物、美食等都是移工的主要消費所在。永豐銀行近年大力推廣普惠金融，期望為社會大眾提高金融服務的便利性，這次特別推出「SEA 鈦金商務悠遊卡」，為以往在台灣只能付現消費的移工，提供更便捷的支付選擇。

吳建毅表示，即日起，移工至永豐銀行全台分行，或 11 月起，可至全台 37 家國內經營東南亞購物通路的 INDEX（Indonesia Delivery Express）門市索取信用卡申請書，填寫完成申請書連同在台居留證、護照及工作薪資證明等相關文件，免貼郵票即可投遞至郵筒寄件。而申請資格為在台外籍移工，包含：產業移工及社福移工、任職非上市公司越南籍移工現職年資須滿一年以上。

購物 + 交通 + 電信 串聯消費生態圈

吳建毅表示，為讓移工享有更便利的在地金融服務，永豐銀行「SEA 鈦金商務悠遊卡」串聯移工生活金融生態圈，除了提供國內消費 0.6%、國外消費 1.5% 刷卡金回饋無上限，同時結合悠遊交通票卡功能，讓移工在台灣搭乘大眾交通更方便；因應外籍移工生活必需的電信消費，永豐銀行也提供申辦電子／行動帳單的移工卡友，享亞太電信、遠傳電信及台灣大哥大消費加碼回饋，最高 3% 刷卡金。此外，若刷卡支付全額機票則享有 3500 萬旅平險及不便險保障。