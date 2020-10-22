彭博：台積電應華為要求 在美制裁前出貨200萬顆天罡晶片

《彭博》週四 (22 日) 報導，在美國祭出制裁前，傳出華為要求台積電 (2330-TW) 加快生產作業，並悄悄囤積超過 200 萬顆關鍵的 5G 基地台晶片，以確保 2021 年前繼續為中國營運商提供 5G 技術部署。

知情人士透露，華為向中國電信營運商表示，儘管受美國制裁，其零件庫存仍有能力支應 2021 年以後的基地台建設，並稱台積電自去年底起就已提高華為 7 奈米核心晶片「天罡」產量，並在上月中禁令生效前，應華為要求出貨超過 200 萬顆 7 奈米的天罡晶片。

目前仍不清楚這些晶片庫存能夠撐多久，華為輪值主席郭平上月表示，該公司通訊設備業務存貨仍充足，惟智慧手機部門仍在尋求供應。

「天罡」是華為針對 5G 基地台的數據處理作業所推出，華為去年表示，天罡運算能力較先前型號高出 2.5 倍，且安裝時間較標準 4G 基地台省下一半。

由華為旗下海思半導體 (HiSilicon) 設計的天罡晶片已證明對 5G 業務的長期發展非常重要，在美國政府對華為禁令正式生效前，華為主要依賴台積電向中國移動、中國電信以及中國聯通供應 5G 晶片產品，目前，上述的三大電信營運商正積極建立能夠覆蓋北京的 5G 網絡。

佳富龍洲 (Gavekal Dragonomics) 技術分析師 Dan Wang 表示：「美國政府已釋出強硬態度限制華為 5G 技術的供應能力，針對海外地區的出口限制更使華為難以取得關鍵零件。」

儘管美國政府強力施壓英國、澳洲等盟國，要求封鎖華為設備，但華為主要營收仍源自家市場。根據統計，2012 年華為總營收僅三分之一來自中國，去年則提升至三分之二。

《彭博》先前報導指出，今年以來，華為已拿下國內電信營運商半數以上的 5G 訂單，訂單規模達到數十億美元。Wang 認為，受制於美方壓力及中國市場快速增長等因素，華為已變得更加依賴國內銷售。

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