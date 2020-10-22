安力-KY擬發4億元CB籌資 10月底完成募集

安力 - KY(5223-TW) 受惠蘋果及非蘋陣營散熱元件需求，9 月及第三季營收同創新高，安力 - KY 送件辦理掛牌以來首度市場籌資，將發 4 億元無擔保可轉換公司債，今 (22) 日訂出轉換價為 75.8 元，溢價率 105%。

安力 - KY 此發債籌資案將在 10 月底完成募集，此次是由富邦證券主辦承銷。

安力 - KY 籌資案，將成今年以來繼聯德 - KY(4912-TW)、和勤精機 (1586-TW) 及佳穎精密 (3310-TW) 後另一個沖壓件廠籌資案，目前聯德 - KY、佳穎精密、和勤精機的發行可轉換公司債籌資均已完成，其中以聯德 - KY 發行 7 億元可轉債規模最大，佳穎精密發債籌資 6 億元居次。

安力 - KY 9 月營收以 2.21 億元創新高，月增 11.99%，年增 60.67%，第三季營收 6.22 億元創新高，季增 11.92%，年增 49.87%，累計 2020 年前 9 月營收 14.34 億元，已接近去年全年 14.73 億元，年增 35.58%。

安力 - KY 積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江湖州新廠已投入興建中，預計 2022 年完工，籌資目的是為支應新廠建廠所需。