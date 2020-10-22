康和證獨厚3大戶拉專線搶股 金管會將全面清查22家券商

康和證券傳出提供 3 位大戶可直接連線證交所的高速區域網路搶股票，在公平待客上疑有內控缺失，櫃買中心日前已對此案開罰，金管會今 (22) 日表示，目前已請康和證說明，未來不排除開罰，同時也擬全面清查其他 22 家券商是否有類似情況。

立委高嘉瑜今天指出，這件事在網路上引起很多討論，PTT 更有網民爆料，之前只要康和證券出手，漲停板買不到的股票都可以現價買到，在某些股票上根本就壟斷，且這半年只要康和證券一出手，其他券商都買不到，質詢證期局沒有接到檢舉嗎？對於這種不公平交易情況，要如何對小股民交代。

證期局長張振山表示，券商可以申請在證交所機房租用位置設置主機，下單速度會比主機設在外面快速，券商可依客戶貢獻度，提供大戶的下單路線直接連接其主機，享有快速下單的便利。經查康和證符合直接連線的大戶有 17 位，但最後只提供 3 位大戶連結到機房主機，在公平待客上疑有內控缺失。

金管會將依規定作出行政處分，目前已於 10 月 5 日發函請康和證券相關人員陳述意見，後續會依行政程序辦理，不排除開罰。金管會也將對其他券商進行全面清查，證交所及櫃買中心執行例行內控查核時，也會列入查核重點。

據金管會證期局統計，共有 22 家券商向證交所租用位置設置主機，有 18 家券商向櫃買中心租用位置設置主機。