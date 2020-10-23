〈紐約匯市〉刺激談判反覆、新冠疫情高燒不退 美元止跌 歐元腳軟

美元指數周四 (22 日) 止住四連跌，從七周低點回升，反映投資人預期美國大選前推出新一輪刺激的希望減弱，且歐洲國家在內的全球新冠病毒 (COVID-19) 新增確診病例激增，提振避險資產的買氣。

投資者也在消化最新美國經濟數據，上周首次申請失業救濟金人數經季節調整後下降至 78.7 萬人，降幅大於預期，但請領人數仍處於相對高點，反映刺激效應減弱及疫情再度升溫。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周四狹幅波動，紐約尾盤上揚 0.22% 至報 92.935，脫離盤中觸及的七周低點 92.469。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周四表示，刺激法案談判取得進展，距離取得協議「差不多了」。

然而在佩洛西釋出樂觀訊息之前，美國總統川普在推特上指責民主黨人不願找到一個可接受的妥協方案；此外，參議院共和黨人仍強烈反對大規模經濟刺激。

FXStreet.com 高級分析師 Joseph Trevisani 說：「刺激計畫磋商的反反覆覆，讓市場有些厭倦。目前看來，雙方都不會因為選舉而做出足夠的讓步。」

佩洛西表示，和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 針對病毒檢測和接觸者追蹤接近達成共識，但真的三個癥結點還有較大的分歧需解決，分別是州和地方政府資金、學校救助資金以及企業責任保護。

歐洲新增確診人數創新高，西班牙成為第一個感染人數突破 100 萬的西歐國家，提高了全球市場的謹慎情緒。

歐元兌美元回落 0.35% 至報 1.1820 美元，周三一度觸及一個月高位 1.1881 美元。

BK 資產管理公司執行董事 Kathy Lien 說：「確診病例大幅增加，歐洲央行 (ECB) 將別無選擇只能降息，考量到這一點，歐元持續走強顯得不合理。」她表示，周五公布的歐元區採購經理人指數 (PMI)，可能導致歐元進一步下滑。

英鎊兌美元從一個月高點回貶，下滑 0.4% 至 1.3092 美元，不過英鎊兌歐元保持穩定，報 0.9032 英鎊。

拜英國和歐盟恢復貿易談判之賜，英鎊兌美元周三曾彈升 1.7%。兩國同意，雙方的談判代表將在周末會面磋商，而且在必要狀況下，周末過後每天繼續談判。

此外，知情人士透露，英國已和瑞士、挪威、冰島、列支敦斯登等四個非歐盟國家達成臨時貿易協議。

人民幣也從周三觸及的 27 個月高點回落，跡象顯示，中國當局日益擔憂人民幣近期快速升值的走勢。

截至週五 (23 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 92.9422。+0.34%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1817 美元。-0.36%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3083 美元。-0.46%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7117 美元。+0.06%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3135 加幣。-0.02%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 104.88 日圓。+0.33%