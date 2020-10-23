瑞德西韋獲FDA核准為全美唯一新冠藥物 吉利德藥廠大漲逾6%

美國食品藥品管理局 (FDA) 周四 (22 日) 批准吉利德科學公司 (GILD-US) 的瑞德西韋 (Remdesivir) 作為新冠肺炎住院患者用藥，成為美國唯一且全面核准的新冠藥品，吉利德盤後股價大漲逾 6%。

吉利德股價走勢。來源: Google

FDA 早在 5 月已經批准瑞德西韋的緊急使用授權 (EUA)，以縮短病程。美國總統川普 9 月確診後，接受治療期間也曾使用瑞德西韋。

吉利德表示，瑞德西韋將用於 12 歲以上住院病患。

根據吉利德，瑞德西韋在全球將近 50 個國家核准，暫時可用於治療新冠肺炎 (COVID-19)。

新冠肺炎在全球已經造成 4130 萬人染疫，奪走 113 萬人性命；美國累計確診 835 萬例，病故人數超過 22.2 萬。

世界衛生組織 (WHO)10 月初公布的研究顯示，瑞德西韋對於降低新冠住院病患死亡率的效果極低、甚至可說是無效，不過有助於某些住院病患縮短康復時間。

吉利德周四表示，在美國供給量已經能滿足及時需求，即使近期新增確診人數激增，仍預期本月能趕上全球需求用量。

吉利德 8 月曾說，計劃在年底前供應全球超過 200 萬劑瑞德西韋，並預期 2021 年能再多生產數百萬劑。目前該公司製造網絡涵蓋北美、歐洲和亞洲超過 40 家企業。