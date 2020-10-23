日本9月CPI年減0.3% 旅遊振興方案導致住宿費用下滑3成

日本總務省週五 (23 日) 公布最新消費者物價指數 (CPI)。2020 年 9 月去除生鮮的核心 CPI 報 101.3、年減 0.3%。表現優於《Nikkei QUICK》在事前所整理的市場預測中數，年減 0.4%。而下滑幅度也較前 (8) 月的 - 0.4% 出現縮小。

日本的核心 CPI 連續 2 個月下滑 。當地在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大後，核心 CPI 在今年 4 月及 5 月出現負成長，6 月及 7 月與去年同期持平，到了 8 月又再度轉為負成長。

日本 2020 年 9 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

受到日本當局推動的「Go To Travel」觀光振興方案影響，9 月住宿費用下滑 30.0%，是造成當月核心 CPI 下滑的主要原因之一。其他原因還有日本當局的幼稚園托兒所免費政策，以及汽油、媒油等能源價格的下滑等。

在去除生鮮食品的全部 523 個查價項目當中，有 384 個品項出現上揚，123 個品項出現下滑，另外有 16 個品項表現持平。

此外，日本 9 月的全物價 CPI 報 102.0，與去年同期持平。是自 2016 年 9 月 (-0.5%) 以來，首度沒有出現正成長。而在前月比方面，則是報 0.1% 的下滑。

同月不含生鮮、能源的超核 CPI 報 101.6，同樣與去年持平。在前月比方面，則是報 0.1% 的增加。