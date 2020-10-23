南韓接種流感疫苗逾30死 陳時中：賽諾菲批次與台灣不同

南韓民眾接種流感疫苗頻傳死亡案例，累計已有 32 死，多數為施打韓製國產疫苗，但其中 4 例疑與法國藥廠賽諾菲有關，引發國內人心惶惶，對此，衛福部長陳時中今 (23) 日表示，台灣進口的賽諾菲流感疫苗批次不同，目前也沒出現類似問題，會持續關注。

為避免新冠肺炎及流感同時爆發，南韓從上月起開放施打流感疫苗，高齡、孕婦、幼童等族群優先，目前約有 1300 萬人接種，不過，16 日仁川爆出一名 17 歲高中生在施打疫苗後 2 天身亡，22 日一天之內就新增 20 起死亡個案，多為高齡者，引發海內外關注。

據了解，南韓的流感疫苗來自 5 家海內外藥廠，其中包含南韓當地的 GC Pharma、SK Bioscience、Il-Yang Pharmaceutical，以及法國賽諾菲 (Sanofi)、英國葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline)。台灣方面也有進口賽諾菲的流感疫苗。

南韓流感疫苗爆出多起死亡個案，陳時中今天出席健康論時表示，已緊急聯繫藥廠賽諾菲，根據回覆，除了南韓外，目前其他國家並沒有類似情況，而台灣進口的流感疫苗批次與南韓不同，也沒有出現相關問題，將會持續關注。

賽諾菲昨天已發表聲明，強調進到台灣的流感疫苗所有批次均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後，才供應至台灣市場使用，品質安全無虞，民眾無需擔憂。