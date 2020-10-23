〈美吾華集團法說〉懷特血寶凍晶注射劑可望抗新冠 年底前申請臨床試驗

美吾華 (1731-TW) 集團旗下懷特生醫 (4108-TW) 總經理鄭建新今 (23) 日表示，旗下懷特血寶凍晶注射劑將擴大適應症，針對新冠肺炎重症患者產生的細胞激素風暴進行治療，預計年底前向美國 FDA 遞件申請緊急臨床試驗。

鄭建新指出，許多新冠重症患者因後期發生細胞激素風暴，體內免疫失控而死亡，又以青壯年感染確診者為大宗；懷特開發的血寶凍晶注射劑，主要適應症為血小板低下紫斑症，並完成人體二期臨床試驗，據數據結果顯示，該新藥可提高體內免疫細胞活性、並殺去除癌細胞，預期血寶凍晶注射劑有望能抑制細胞激素風暴。

鄭建新表示，目前許多正在開發的新冠新藥多為口服用藥，不過重症患者幾乎住在加護病房，且必須依賴呼吸器，難以使用口服藥品，因此，血寶凍晶注射劑為針劑產品，有助未來臨床試驗開發。

他說，目前已與美國 CRO 公司 (委託研究機構) 及美國醫學中心接洽，力拚年底前向美國 FDA 遞件申請緊急臨床試驗許可，初步規劃收案 10 人，以治療中度至重度的新冠肺炎患者為主。

另外，懷特同步規劃血寶凍晶注射劑擴增新適應症，鄭建新指出，目前癌症免疫療法為癌症主流治療方式，但據臨床使用經驗顯示，免疫治療只對 10-25% 病人有效。

鄭建新表示，血寶凍晶注射劑為免疫調節劑，據動物試驗試驗顯示，免疫治療藥物與血寶凍晶注射劑的合併療法，可抑制、消滅癌細胞，後續規劃執行多國多中心的二、三期臨床試驗。