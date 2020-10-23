〈美吾華集團法說〉安克生醫明年擁兩大營運動能 提升國際能見度

美吾華 (1731-TW) 集團今 (23 日) 舉行聯合法說，副董事長暨安克生技 (4188-TW) 總經理李伊俐表示，安克生技明年營運擁兩大動能，包括 AI 智慧影像醫材將與國際超音波大廠洽談合作授權，以及國際睡眠中心臨床研究案明年中公布數據結果，兩大業務推展下，公司的國際能見度有望大幅提升。

安克為國內 AI 智慧影像醫材廠，也是全球首家獲得美國 FDA 核准超音波電腦輔助診斷 (CAD) 的醫材公司，李伊俐指出，公司已研發出 4 項影像醫材，並取得美國 FDA、歐盟 CE 核准，其中，近期開發出安克甲狀偵 AI Live(及時掃描及時分析) 功能的影像醫材，相較傳統使用內視鏡才能擷取呼吸道影像，新品可直接透過超音波觀看呼吸道影像。

李伊俐表示，國內方面，看準龐大健診商機，相關影像醫材已與多家大型醫院、健檢中心簽約；海外則規劃透過授權、經銷等模式，與國際超音波大廠洽談合作，預計明年有望釋出好消息。

安克自行開發的呼吸中止症超音波診斷系統「安克呼止偵」，與全球三大睡眠醫學中心之一的美國史丹佛睡眠中心簽約，並於今年 7 月中啟動收案，以西方人為主要收案對象，並進行多型態的睡眠呼吸中止症檢測，預計明年中公布初步研發結果。

安克生醫表示，全球約有 4.25 億人患有阻塞型睡眠呼吸中止症 (OSA)，其中超過 8 成患者未能有效診斷出來，安克呼止偵可不須過夜、清醒狀態下 10 分鐘就可完成呼吸中止症檢測。

至於染髮開發製造商美吾華方面，總經理賴育儒表示，隨著消費者環保意識提高，為掌握綠色市場商機，近年開發天然有機、訴求草本與植萃的染髮產品，加上電商通路拓展有成，線上、線下通路雙軌並進，樂觀看待營運表現。