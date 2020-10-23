七家中小企業擴大投資37億元 累計700家企業參與三大方案

經濟部投資台灣事務所今 (23) 日再通過 7 家中小企業擴大投資 37 億元，包括天盛精密、大舜鈑金、新模螺絲、瑞斌興企業、金利食安科技、聖州企業及汎達汽車等。累計投資台灣三大方案已有 700 家企業，投資約 1 兆 1316 億元。

經濟部表示，汽車配件研發商聖州企業，以自有品牌行銷國際，在美國、泰國、韓國、中國、馬來西亞等地皆設有據點，為加速全球布局，計畫斥資近 14 億元，在屏東興建廠房，導入聯網數據資料、先進排程系統與數位營運戰情室，強化品牌優勢。

精密半導體設備、光電設備零件製造商大舜鈑金，則計畫斥資逾 11 億元，在台南安南興建智能工廠，投入技術轉型，並建立大舜科技幼兒園及形象館，提升企業競爭力。

散熱導管製造商天盛精密，因應超薄型筆電、5G 手機、基地台等應用需求提升，將在桃園中壢廠房新增 6 條自動化產線，投資近 5 億元導入電腦化自動品管檢測系統，除供應國內筆電製造商，未來也計畫積極爭取三星 5G 手機訂單。

另一方面，食品加工廠金利食安科技、汎達汽車、新模螺絲、瑞斌興企業也將擴大投資台灣，在台灣設立新廠、導入智慧化設備，提升產業競爭力，經濟部也預估，到今年年底前投資台灣三大方案可望落實近 6263 億元，其中，今年落實金額可望達 3749 億元，貢獻今年 GDP 約 1.7 個百分點。