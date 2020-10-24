〈盤中零股交易〉不要頻繁進出以免侵蝕獲利 存股累積資產才是王道

盤中零股交易即將於 (26) 日上路，大幅降低購入門檻，以國民 ETF 為例，元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 一張分別要價約新台幣 10 萬元、3 萬元，但開放盤中交易零股後一股僅約 100 元與 30 元，小資族只要少喝一杯咖啡，就可買入 0050、0056。不過投信業者也提醒，因不少券商設有手續費最低 20 元限制，建議不要頻繁進出，以免拉高成本侵蝕了獲利，建議應以定期定額存股的概念累積資產。

投信業者表示，雖然台股開放零股交易，但僅限於盤後 14:30 撮合一次，因此流通性、成交率與交易量都較低，未來開放零股盤中交易後，開盤後 09：10 便進行第一次撮合，爾後每 3 分鐘以集合競價撮合成交，且每盤撮合後，揭露成交價、成交量、最佳 5 檔買賣申報價、量等資訊，有助活絡零股交易市場。

台股熱門標的中不乏高價股，不少龍頭企業股價都上看 3 位數，想買一張至少得準備 10 萬元，但未來隨著零股盤中交易熱絡，小資族只要 100 元就可以購入一股，只要省下一杯咖啡、一包香菸，就可透過零股的方式當龍頭企業股東。

投信業者表示，市場最為知名的兩檔國民 ETF 元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 向來是許多存股族喜愛標的，只是隨著其成分股企業發展、股價成長，這兩檔 ETF 價格也跟著水漲船高，然而透過零股的方式，可大幅降低購入門檻，增加交易彈性，方便投資人累積資產。

投信業者提醒，券商收取的交易手續費成交金額的 0.1425%（不同券商可能會有不同優惠），買進與賣出各收取一次，以交易金額 1 萬元、手續費 0.1425% 試算，手續費為 14.25 元，但因不少券商設有手續費最低 20 元限制，因此當手續費低於 20 元時仍收取 20 元，此時手續費相當於 0.2%，倘若小資族購買零股金額較小且頻繁時，反而拉高手續費的費率。

因此，投信業者建議，小資族盡量不要太頻繁進出，可先設定每月預計理財目標，例如每月 5 千元或 1 萬元來進行盤中零股交易，若當月有獎金、年終，或中發票等額外收入，則可在當月再加碼，透過定期定額或定期不定額的方式，逐步累積資產。