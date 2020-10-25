〈台股風向球〉行情難大起大落 觀望氣氛盤勢將限膠著

過去一周台股指數量縮狹幅震盪，周漲 148 點，12900 點卻得而復失，法人指出，近期「選股不選市」已是老生長談，盤面氣氛膠著，單日成交值僅在 1600 億元左右，預計在美國總統大選前，行情難大起大落，本周先聚焦重量級科技廠財報，及相關供應鏈輪動表現。

三大法人上周在集中市場加碼或減碼意願明顯減弱，法人指出，目前空方氣虛、多方觀望，造成盤黏量縮格局，一般認為要等到美國大選底定，且股市震盪整理反映後，才會有新一波行情湧現，不過，隨著國內外科技大廠第三季財報陸續發布，預料在盤整期間，多方仍會伺機投入基本面佳的族群。

據永豐金證券統計，自 1980 至 2016 年美國 10 次總統大選，選後 3 個月股市上漲機率達 80%，僅 2000 年因網路泡沫、2008 年遇到雷曼金融風暴而下跌，即便選舉結果不符市場預期，股市可能下跌反應，待缺乏信心的利空出盡後，仍會再回到基本面軌道。

本周除了靜觀美股情勢變化，最重要的是國內外科技大廠的財報發布，包括 10 月 29 日的超微、10 月 30 日的蘋果、臉書，而國內重要法說則有 10 月 26 日的旺宏、10 月 28 日義隆、10 月 29 日亞德客 - KY、聯電、台達電、友達等，以及 10 月 30 日的聯發科和譜瑞 - KY。

整體來看，接下來一周大盤並無太多新意，市場觀望、等待最新財報、美國大選、疫情訊息和疫苗開發進程，量縮情況持續，不過，一旦有優於預期的財報數字發布，仍可望推動大盤驚驚漲上看萬三。