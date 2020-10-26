亞翔越南業績逾倍數成長 中國營收比重估降至4成以下

設備廠亞翔 (6139-TW) 指出，今年受美中貿易戰影響，供應鏈紛紛轉移至東南亞，在台 PC 組裝廠、電子零組件業者相繼投資下，今年越南業績已倍數成長，有助減緩中國營收下降帶來的衝擊，估今年中國營收比重降至 40% 以下。

亞翔表示，公司前幾年在越南設立據點，今年開始進入收割期，預計在供應鏈重組趨勢確立下，明年業績可望持續成長，也有助分散單一地區營收比重過高風險。

此外，台商回流方案引導下，旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 等半導體業者持續擴廠，PCB 軟板廠也回台投資，帶動亞翔台灣業績較去年成長。

中國則因貿易戰干擾，客戶投資力道放緩，也是今年營收規模下降的主因，預計今年中國營收比重將從去年的 47%，降至 40% 以下。

至於先前武漢弘芯面臨資金斷裂風險，亞翔則指出，目前客戶積極處理中，將密切留意後續發展；據亞翔先前公告，武漢弘芯工程案已核准計價並實際入帳的工程款項為人民幣 1.7 億元，帳上仍有應收款項人民幣 0.16 億元，折合新台幣約 6900 萬元。

亞翔 9 月營收 11.94 億元，月增 17.68%，年減 5.49%，累計前三季營收 94.23 億元，年減 17.28%；亞翔目前在手訂單維持 400-500 億元。