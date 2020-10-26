松瑞藥美客戶擴大明年訂單量 能見度直達年底

松瑞藥 (原展旺)(4167-TW) 旗下抗生素培南類新藥，受惠美國客戶擴大明年訂單量，陸續接獲非美地區新客戶訂單，加上合作客戶開發的產品，有望明年取得註冊認證，在手訂單已看至明年底。

松瑞藥為培南類抗生素原料藥生產商，產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑 (Meropenem)；治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑 (Ertapenem)。

厄他培南針劑方面，松瑞藥表示，美國佔整體市場逾 8 成，受惠近年布局有成，客戶明年訂單量優於今年，儘管美國以外地區需求量小，但仍持續佈局、接觸新客戶，搶非美地區市佔率。

另外，松瑞藥合作客戶旗下開發的新藥，已進入臨床試驗三期且接近尾聲，預計明年申請註冊認證，若順利取證，松瑞藥可望進一步提升明年訂單量。

松瑞藥今年受惠新冠肺炎疫情，美國對抗生素需求量暴增，一度出現供不應求的情況，帶動整體營運大增，隨著醫院端拉貨動能回到正常水準，其中，美洛培南針劑明年出貨量將持平今年或小幅成長。

整體來看，松瑞藥旗下抗生素新藥，今年受惠新冠疫情，營運有望順利由虧轉盈；明年則在美國客戶拉貨動能強勁，加上合作客戶有望擴大訂單，營收、獲利同步看增。

松瑞藥 9 月營收 1.59 億元，月增 6.03%、年增 53.9%；第 3 季營收 4.3 億元，季增 6.97%、年增 26.1%；前 9 月營收 12.6 億元，年增 33.6%。