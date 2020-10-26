路透：歐盟將批准飛雅特、PSA集團合併案

《路透社》引述知情人士報導，歐盟反壟斷監管機構準備批准飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 和標緻雪鐵龍集團 (PSA) 的合併案，以催生全球第四大的汽車生產商，市值約達 380 億美元。

飛雅特與 PSA 去年底宣布簽訂合併協議，預計將創造市值約 380 億美元的汽車製造商。因擔心合併交易恐損及 14 個歐盟成員國和英國的廂型車銷售利益，歐盟委員會 6 月對合併案展開調查，並宣布明年 2 月 2 日前將決定是否批准此案。

為緩解歐盟對於合併計畫的擔憂，知情人士透露，PSA 集團曾提議幫助競爭對手豐田 (Toyota) 提升產能，並以接近成本價的價格進行銷售。

針對上述報導，歐盟委員會和飛雅特均拒絕評論，截稿前，PSA 集團尚未回覆評論請求。

兩家公司上月發布聲明表示，合併交易已在 14 個司法管轄區獲得許可，預計將在 2021 年第 1 季正式完成，合併後企業實體將名為「Stellantis」，擁有 Fiat、Jeep、Dodge、Ram、Maserati，以及 Peugeot、Opel 和 DS 等汽車品牌。

為應對疫情危機，雙方上月對交易條款進行調整，以節省不必要的現金消耗，同時上調成本節省目標，希望能在不需要關閉工廠的前提之下，每年削減約 50 億歐元成本。