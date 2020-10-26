景碩前三季每股賺0.82元 較去年同期轉盈

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 今 (26) 日公布第三季財報，稅後純益 1.26 億元，季減 46.16%，每股稅後純益 0.13 元，累計前三季稅後純益 3.72 億元，每股稅後純益 0.82 元，單季與前三季都較去年同期轉盈；受惠 ABF 載板新產能開出，加上需求強勁，景碩前三季營運較明顯改善。

景碩第三季營收 68.72 億元，季增 1.26%，年增 14.59%，毛利率 20.89%，季減 1.46 個百分點，年增 7.72 個百分點，營益率 4.1%，季減 2.17 個百分點，較去年同期轉盈，稅後純益 1.26 億元，季減 46.16%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.13 元。

景碩前三季營收 195.5 億元，年增 21.5%，毛利率 20.48%，年增 10.83 個百分點，營益率 4.06%，較去年同期轉盈，稅後純益 3.72 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.82 元。

展望後市，法人認為，景碩 ABF 載板第四季產能將從現有 1200 萬顆，追加至 1600 萬顆，加上美系客戶毫米波新機問世，AiP(天線封裝) 載板進入出貨高峰，第四季營收可望再優上季，續創新高。