揚明光Q3再陷虧損 前三季盈轉虧每股虧損1.48元

揚明光 (3504-TW) 今年第三季再陷虧損，為連 4 季虧損，公司今 (26) 日公布最新財報，第三季稅後虧損 4811 萬元，較去年同期由盈轉虧，單季每股虧損 0.42 元，前三季稅後虧損 1.69 億元，每股虧損 1.48 元。

揚明光第三季營收 10.99 億元，毛利率為 17.9%，季減 1.18 個百分點，年減 5.76 個百分點，稅後虧損 4811 萬元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.42 元；累計前三季營收為 28.59 億元，毛利率為 17.85%，年減 3.74 個百分點，稅後虧損 1.69 億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 1.48 元。

揚明光主管指出，第三季取像光學元件為需求旺季，出貨量較第二季增長約三成，依客戶目前下單情形，第四季出貨數估較第三季減少。

就其他主要產品部分，揚明光指出，微投影光機第三季高階機種出貨減少，雖有低階新機種量產加入，但因中國客戶備貨保守，出貨量較第二季減少一成，估第四季出貨數與第三季持平或略增；3D 列印機及光學元件類產品第三季出貨情形較第二季增加，預期第四季與第三季約當。