大摩：是時候all in新興市場貨幣、主權債！

距離美國大選僅剩一週，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 分析師認為，在市場定價反映拜登將勝選的同時，出現意外事件的時間已越來越少，加上年底季節行情，是時候「all in」新興市場貨幣和主權債務了。

以 James Lord 為首的大摩分析師上週五 (23 日) 發布研究報告指出：「市場似乎低估了「blue sweep」的可能性，即由民主黨在總統、參議院和眾議院全面獲勝。」

此外，他們認為時間有限再加上許多選民已提早投票，由民調或其他事件改變選舉敘事的機會非常有限。

包含搖擺州在內的多項全美民意調查顯示，現任總統川普目前仍落後於民主黨候選人拜登 (Joe Biden)。

儘管選舉結果仍具有不確定性，Lord 表示，對那些希望民主黨獲勝的人來說，新興市場的風險報酬率看起來相當引人注目，尤其一旦形成完全執政 (united government)，可能催生大規模的刺激措施和一套更一致的經濟政策。

對於新興市場貨幣，大摩表示，目前該行已在南非蘭特和俄羅斯盧布建立多頭部位，並看好巴西雷亞爾、墨西哥披索和哥倫比亞披索。至於新興市場主權債，大摩已提高對南非、巴西、埃及、迦納、烏克蘭以及墨西哥的風險敞口。

疫情延燒之際，各國製藥商和研究機構無不積極展開人體試驗，疫情疫苗問世勢必為全球經濟復甦的重要關鍵，而大摩認為，新興市場可能更充分參與全球經濟的復甦過程。

「若發生這種情況 (疫苗問世)，有可能看到投資人的部位出現輪轉，它們將從已復甦的經濟體，例如中國，轉向其他新興市場。」