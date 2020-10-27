〈貴金屬盤後〉美歐新增確診陡升 全球股市走跌 支撐黃金小升

週一 (26 日) 交易，黃金期貨價格收高，為 6 個交易日來第 5 次收高，係因美國和歐洲新冠確診人數增加，全球股市因應下跌，黃金因而找到支撐力。

與此同時，美元走強則限制了以美元計價的黃金漲勢。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，由於美股大跌且數據顯示 9 月新屋銷售下降，黃金今日小幅上升，如果不是因為美元走強，黃金漲幅本來可能更大。

Wright 表示，因應美國總統大選迫近所帶來的不確定性，他看到一些避險興趣，「如過這持續下去，黃金整週將有更大的買盤和興趣。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 50 美分或不到 0.1%，收每盎司 1905.70 美元。

上週除了週四收低以外，其餘每一天交易最活躍的黃金期貨價格均收高。

12 月白銀期貨價格下跌 25 美分或近 1%，收每盎司 24.42 美元。

美股週一大盤大幅下跌，部分歸因於 COVID-19 病例持續增加，上週五美國新增確診人數創下單日紀錄，且歐洲國家也對各活動施行更嚴格的限制。

與此同時，華府談判已久的新一輪紓困支出方案卻遲遲未見成果。

StoneX 的 EMEA 和亞洲市場分析主管 Rhona O'Connell 週一報告指出，美國針對新一輪紓困方案的談判拖延已久，「現在市場更關注大選結果，因為一如眾院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 所說，該協議就算通過眾議院，也高度不可能在選前通過參議院。」

與此同時，ICE 美元指數上升 0.3%。

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