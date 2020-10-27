〈工研院新院士〉新科院士出爐 台積電劉德音、魏哲家及緯創林憲銘獲殊榮

工研院新科院士今 (27) 日出爐，半導體、資通訊領域獲選新任院士包括晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音、總裁魏哲家，緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘，及聯強集團總裁杜書伍。

工研院今日舉辦第九屆工研院院士授證典禮，由總統蔡英文親自授證，7 位新科院士除劉德音、魏哲家、林憲銘、杜書伍外，還包括中研院基因體研究中心合聘特聘研究員翁啟惠、美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重、台大醫學院名譽教授李源德。

總統蔡英文表示，工研院成立 40 多年來，是帶領台灣科技研發實力不斷突破最重要的驅動力，今年 7 個院士都是最傑出的產業領袖，他們的貢獻都是讓台灣創新能力，能居於世界領先地位的重要能量。

蔡英文並說，感謝每位院士在各自領域做出重大貢獻，期許院士們發揮卓越才能，協助台灣經濟結構轉型，為台灣科技與產業發展扮演關鍵性角色，共同打造永續創新的經濟，提升產業競爭力。

工研院董事長李世光表示，今年 7 位新科院士來自半導體、資通訊、生技醫療、AI 人工智慧產業界菁英，均是下一代非常重要的發展趨勢，對國家長遠發展貢獻良多。