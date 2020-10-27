〈智原法說〉Q3純益季、年減逾5成 每股賺0.25元

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 0.6 億元，季減 56.6%，年減 57.5%，每股稅後純益 0.25 元，累計前三季稅後純益 2.44 億元，年減 18.4%，每股稅後純益 0.99 元；由於智原第二季認列業外收益，比較基期較高，第三季呈現營收提升，獲利下滑的態勢。

智原第三季營收 14.93 億元，季增 14.3%，年減 6.2%，毛利率 47%，季增 0.2 個百分點，年減 3.4 個百分點，營益率 5.1%，季增 4.6 個百分點，年減 7.5 個百分點，稅後純益 0.6 億元，季減 56.6%，年減 57.5%，每股稅後純益 0.25 元。

智原前三季營收 40.65 億元，年增 4.13%，毛利率 47.5%，年減 6.4 個百分點，營益率 3.1%，年減 5.65 個百分點，稅後純益 2.44 億元，年減 18.4%，每股稅後純益 0.99 元。

智原指出，第三季隨著疫情趨緩，以及禁令前客戶急拉貨，帶動量產動能恢復，包括智慧電錶、自動化應用、AIoT 及影音應用等需求皆明顯回升，量產營收更創下三年來新高，且受惠客戶需求強勁，量產動能可望一路延續至明年上半年。