新增第6家大到不能倒銀行？金管會將和央行討論評估

我國目前符合「大到不能倒」的全球系統性重要銀行（D-SIBs）名單只有 5 家，日前傳出金管會擬新增第 6 家，對此，金管會今 (27) 日表示，還在評估中，須跟央行在金融聯繫小組會議討論，預計年底前對外說明。

金管會去年底公布系統性重要銀行（D-SIBs）名單，共有 5 家上榜，包括：中國信託、國泰世華、台北富邦銀、兆豐銀及合庫銀；金管會當時表示，系統性重要銀行簡單說就是大到不能倒的銀行。

由於 D-SIBs 要承擔「大到不能倒」的壓力，因此也必須具備較高的風險承擔能力，金管會規定，D-SIBs 都要有額外資本的要求， 包括額外法定資本要求 2%，以及內部管理資本要求 2%，對於銀行須面對這 4% 額外的資本要求，金管會給予 D-SIBs 從 2020-2023 年底完整 4 年的調整期。

而日前傳出金管會擬新增第 6 家 D-SIBs，且指向第一銀行呼聲很高，對此傳聞，金管會今天表示，還在評估中，須跟央行在金融聯繫小組會議討論，預計年底前對外說明，金管會也承諾在股利、風險性資產、資本適足率方面都會整體考量，若有第 6 家，一定不會讓它在不知情的狀況下，被要求較高的資本適足率。