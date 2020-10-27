〈財報〉輝瑞Q3淨利年減71% 新冠肺炎疫苗取得進展

美國製藥商輝瑞 (PFE-US) 在週二 (27 日) 公布了第三季財報，淨利大跌 71%，EPS 低於分析師預期。不過，新冠肺炎疫苗有所進展。盤前股價下跌 0.53%。

財報關鍵數據：

營收：121 億美元，年減 4%

淨利：21.94 億美元，年減 71%，低於去年同期的 77 億美元

EPS：0.39 美元，低於去年同期的 1.36 美元，低於分析師預期的 0.69 美元

輝瑞表示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，美國和中國的藥品銷售額減少了約 5 億美元。不過，生物製藥業務營收達 102.15 億美元，年增 3%。仿製藥部門 Upjohn 營收則為 19.16 億美元，年減 18%。

輝瑞是研發新冠肺炎疫苗的藥商之一，截至 10 月 26 日，新冠肺炎疫苗 2/3 期臨床試驗已有超過 42000 名參與者，其中近 36000 人接受了第二次疫苗接種。該公司可能會在 11 月下旬尋求美國監管機構的緊急使用許可。輝瑞目前已經與美國、歐盟等約 10 個國家簽訂了合約，在獲得許可後明年將提供數億劑疫苗。

輝瑞財務長 Frank D'Amelio 表示：「儘管與疫情相關的負面影響了約 2% 的業績，但在今年的前 9 個月，我們的生物製藥業務仍增長。這一業績使我們對新輝瑞公司能夠在 2025 年之前實現至少 6% 的複合年增長率的預期充滿信心。」

自今年年初以來，輝瑞股價下跌了 3%，而標準普爾 500 指數上漲了 5% 以上。在過去的 12 個月中，該股上漲了 4%。

全年展望：

輝瑞預估，2020 年全年調整後 EPS 為 2.88 美元至 2.93 美元，略低於 7 月份時預測的 2.85 美元至 2.95 美元。全年營收則預期為 488 億美元至 495 億美元，低於先前預期的 486 億美元至 506 億美元。