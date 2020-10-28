電子股遭狙擊 台股一度跌逾百點驚守月線 跌81點收12793點

美國大選膠著，四大指數周二漲跌互見，台股今 (28) 日開平走低，電子族群成殺盤重心，隨著賣壓出籠，指數跌點不斷擴大，一度摜破月線支撐、回測季線，不過，終場前低接買盤進場，使得跌幅快速收斂，加權指數收在 12793.75 點，下跌 81.26 點，成交值略增至 1762.05 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電一路在平盤下震盪，終場跌 0.6%，收在 444 元；鴻海及大立光面臨沉重賣壓，均重挫逾 2%，分別收在 78.3 元、3100 元；聯電也成為空方狙擊的目標，終場跌 2.5%，收 32.65 元；聯發科一度跌逾 2%，但尾盤獲得低接買盤進場，跌幅收斂至 0.6%。

其他權值股方面，面板雙虎友達、群創及日月光投控、中租 - KY 等跌逾 2%，南亞、台塑、台化均震盪下挫；不過，廣達、穩懋、亞泥、巨大及群光等零星個股仍獲得資金點火。

在遠距商機延續下，筆電仍供不應求，品牌廠華碩今日股價相對有撐，小漲 0.4% 作收；強固型電腦大廠神基勁揚近 2%；代工廠英業達、廣達、仁寶、緯創也都表現不俗。

中小型股持續獲得資金進駐，IC 設計廠敦泰現金減資換發新股上市，人氣持續爆棚，今日大漲逾半根停板，盤中零股交易市場買氣熱絡。貨攬業者中菲行受惠空運、海運漲價利多，全年業績可望再攀高峰，帶動股價一度漲近 4%，但終場漲幅收斂至 1.5%。風電概念股世紀鋼仍獲法人青睞，股價逆勢上漲逾 1%，相對有撐。