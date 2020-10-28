百年老店傳承智慧 避免被時代的洪流淹沒

台灣有百年以上歷史的商家超過 250 家，但多半規模不大，以糕餅、小吃和其他食品為主，另外是工藝和醫藥相關行業。這些「老店」多半不容易發展成「企業」，原因在於它的特殊性，複製性低，很難產品化，且一些經營者仍墨守成規，太相信以往的成功經驗，忽略消費者習性已改變，最後很可能被時代的洪流淹沒。

《財訊》報導指出，以台南的牛肉湯為例，如果不當場吃，就沒有那個氛圍，好像味道就不對了，且多數經營者的心態保守，每天開店就有人來排隊，只要不揮霍，後代子孫也不愁吃穿，不過，在全球化的趨勢下，這樣的經營模式面臨考驗。

以工藝相關行業來看，老師傅的手工無可取代，但台灣董事協會發起人蔡鴻青指出，職人的手藝是能力，不是事業，工藝再厲害，還是會反映在成本和售價上，而且技術不斷進步，產業甚至面臨整個被淘汰，例如數位相機的出現，讓軟片業沒落。

此外，長壽企業常和家族企業畫上等號，根據調查，超過九成的家族企業希望將經營權傳承給以子女為主的家族成員，但現在生育人數少，孩子也不一定願意接班，台灣人有時寧願收掉，也不讓外人接，成為傳承一大隱憂。另一方面，家族子女人數眾多，又可能發生意見不一、爭奪股權等糾紛。

《財訊》報導指出，放眼全球成功的百年企業，大致可以歸納出幾個共通點，第一就是持續改變，KPMG 安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾指出，企業會不斷投資和精進，在這個過程中會檢視方向，敏銳捕捉市場變化，在原有的技術上持續堆疊。第二個共通點是重視社會利益，也就是不只是做生意，注重家族的獲利，還擁有遠大的願景，並照顧員工、股東、供應商等。

根據《財訊》報導，或許受美中貿易戰影響，一些企業撤離中國，今年以來關心傳承議題的人特別多，如何從百年老店走向百年企業，不只自己和家族獲利，更能讓關係人也受益，相信在未來百年也會是考驗。