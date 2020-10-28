【永豐期貨】開低走低跌破12800點 台股回測月線支撐

期貨走勢

台指期週三下跌 65 點至 12743 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 50.75 點，電子期逆價差縮至 - 2.71 點，金融期逆價差擴至 - 7.32 點。現貨部分，三大法人賣超 136.96 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 499 口至 4442 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1393 口至 30481 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2089 口至 - 16450 口。

離美國大選日前端出刺激措施的希望渺茫，VIX 恐懼指數升至 9 月初以來最高，美股四大指數除了那指皆收黑，道瓊下跌 0.8%，標普 500 下跌 0.3%，那斯達克上漲 0.64%，費半指數下跌 0.33%。台股今天開低走低，電子權值股成賣壓沉重，傳產及金融類股也無力撐盤，午盤一度大跌百點破月線，但低接買盤進駐跌幅收斂，終場加權指數下跌 81.26 點，收 12793.75 點。權值股來看，台積電於盤下震盪，下跌 0.6%，收 444 元，大立光下跌 2.05%，收 3100 元，聯發科盤中一度下跌逾 2%，終場跌幅收斂，收 681 元。今天外資連 4 賣超，指數將回測月線找支撐，在美國總統大選及疫情等不確定因素下，台股上檔具有壓力，短線恐維持震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13200 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 降至 1.03。VIX 指數上漲 0.16 至 23.43。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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