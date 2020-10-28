〈義隆法說〉Q4不淡營收再戰新高 強勁需求動能可延續至明年上半年

義隆 (2458-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望後市，董事長葉儀皓指出，第四季營運淡季不淡，有機會再創高，獲利則因產品組合改善，雙率皆可較上季提升，全年營收估可達 150 億元，且客戶需求強勁，預期動能將延續至明年上半年。

法人估，義隆第四季營收估達 45.5 億至 47.5 億元，季減 3.3% 至季增 0.9%，毛利率則因高毛利產品比重提升，估可回升至 46-47%，優於上季表現，營益率則可達 29-31%。

處長劉代銘指出，義隆第三季受惠觸控板、觸控螢幕、指紋辨識等需求大增，營收、獲利同步寫新猷，不過，由於觸控板等低毛利產品營收比重拉升，毛利率下滑至 45%，第四季隨著觸控螢幕、指紋辨識等高毛利產品營收比重回升下，毛利率估將優於上季表現。

劉代銘表示，第四季受限晶圓產能因素，將產能分配在高毛利產品，因此觸控板出貨量將下滑 15-18%，觸控螢幕與指紋辨識則提升 15%、20%，小紅點 (Pointstick) 也可增加 20%，MCU 則季減 7-9%。

展望明年，劉代銘認為，依據客戶訂單來看，全球筆電市況到明年上半年仍健康，且義隆市占率不斷提升，加上產品單價增加，對明年展望正向看待。

葉儀皓則指出，義隆將持續深耕筆電領域，且未來在單一客戶滲透率可望續揚，其中，微軟中低階筆電已導入高單價指紋辨識 Match on Chip，高單價解決方案將成標配，其他品牌廠也可望因微軟導入後加速採用，估明年指紋辨識滲透率將持續拉升，估可達 35-40%，且產品單價高，有助營收獲利成長。