欣興山鶯廠火警主災情在載板產線 業界人士：若停工訂單將流向景碩

PCB 廠欣興 (3037-TW) 今 (28) 日桃園龜山工業區山鶯廠的 PCB 及載板產線發生火警，欣興公告指出，初步調查損及的是載板產線，確切損失狀況還需進一步調查，PCB 業界人士指出，欣興載板製程若因此停工無法生產，訂單可能會流向景碩 (3189-TW)。

欣興桃園龜山工業區山鶯廠發生火警，桃園市消防局 3 點接獲報案趕往灌救，消防局表示，火勢燃燒猛烈，至下午 5 時 10 分火勢獲得控制，將進一步待火場降溫後調查起火原因及損失。

PCB 業界人士表示，從欣興山鶯廠的火警現場照片觀察，火勢沿著外風管延燒，可能導致的災情較廠內風管延燒較輕。

欣興發布重大消息指出，下午火警發生後就迅速完成人員撤離，目前初步調查損及載板生產線，確切損害狀況及損失金額將待進一步調查，欣興也將調度其他廠產能支應及申請保險理賠。

法人指出，欣興桃園龜山工業區山鶯廠，廠區內有 5 棟載板生產廠房，及 3 棟 PCB 製程廠房，火災廠一樓下面是物料倉庫，加上 4 條載板壓合線 ，此火警對欣興山鶯廠區的增層法載板產能影響較大，但仍須視欣興後續恢復狀況評估衝擊。

欣興今日發生火警，是兩岸廠區產能短短不到兩個月內第二次火警工安事故，先是欣興電子轉投資昆山鼎鑫電子，9 月 7 日上午發生火警，事隔不到兩個月後，台灣的龜山工業區廠區再度發生火警。